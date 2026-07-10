Tizenketten haltak meg egy spanyolországi erdőtűzben

Legalább 12 ember életét vesztette, és hatan megsérültek egy erdőtűzben Los Gallardosban, Spanyolországban - írja a BBC.

Néhány áldozatot kiégett járművekben találtak meg. Szemtanúk szerint a tüzet egy leszakadt villanyvezeték okozta, a lángok gyorsan átterjedtek egy közeli erdős területre. A hatóságok nem erősítették meg a tűz okát, a mentőszolgálat tájékoztatása szerint nagyjából ezer embert kellett evakuálni.

A tartós hőhullám több helyen erdőtüzeket okozott Dél-Európában: Franciaországban, Portugáliában és Spanyolországban is ezrek kényszerültek otthonuk elhagyására.

Erdőtűz, León, Spanyolország, július 8. Fotó: SAMUEL DE ROMAN/Anadolu via AFP

Az Európai Erdőtűz-információs Rendszer (EFFIS) adatai szerint tavaly rekordnak számító, 393 000 hektárnyi erdő égett le csak Spanyolországban, ami több mint hatszorosa a 2006 és 2024 közötti spanyol átlagnak.