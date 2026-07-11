A régióban Magyarországon a legdrágább a benzin

Horvátországban már literenként 19 forinttal olcsóbb a benzin, és 9 forinttal kerül kevesebbe a gázolaj, mint Magyarországon, Szlovéniában pedig még olcsóbb a tankolás. De az Európai Bizottság friss adatai alapján máshol is olcsóbban lehet tankolni a régióban, mert két héttel az árstop megszüntetése után drágábbak az üzemanyagok nálunk, mint a szomszédos uniós tagállamokban átlagosan.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A 95-ös benzin literje átlagosan 582 forint, míg a gázolajé 591 forint volt a hét elején, amit az RTL által megszólaltatott szakértő elsősorban a többi országénál magasabb áfával indokolt, illetve a benzinkutak kiskereskedelmi különadójával. A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint pedig az iráni tűzszünet összeomlása és az orosz gázolajexport-tilalom következtében rövid idő alatt a korábbi ársapka szintjére drágulhat a benzinár nálunk.

Közben Kapitány István energetikai miniszter közölte, hogy már teljes egészében visszatöltötték az ország kőolajtartalékát, ami korábban felére csökkent a védett ár miatt. (via RTL Híradó)