Jürgen Klopp lesz Németország szövetségi kapitánya

Jürgen Klopp a Liverpool Bayern München elleni felkészülési meccsen Szingapúrban 2023 augusztus 2-án Fotó: SUHAIMI ABDULLAH/NurPhoto via AFP

A legfontosabb kérdésekben megállapodott egymással Jürgen Klopp és a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) arról, hogy a német edző lesz a válogatott következő szövetségi kapitánya – jelentette be közleményében szombaton a szövetség. A 59 éves menedzser 2030-ig, vagyis a következő világbajnokság végéig ír majd alá.

Bernd Neuendorf és Hans-Joachim Watzke alelnök pénteken New York-ban ültek asztalhoz Kloppal, akivel sikerült is a legfontosabb kérdésekben megállapodni. A jövő héten folytatódnak az egyeztetések.

A közlemény alapján úgy tűnik, hogy az egyetlen fajsúlyos nyitott kérdés az, miként tudja Klopp felbontani élő szerződését. A német edző, aki legutóbb a Liverpool menedzsere volt, jelenleg a Red Bull sportigazgatójaként felügyeli a nagyvállalat ernyője alá tartozó klubok szakmai munkáját.

Nem véletlen, hogy a szövetség igyekszik megnyugtatóan rendezni a válogatott sorsát: Németország csúnyán leszerepelt a 2026-os világbajnokságon, és már a nyolcaddöntőkem sem érte meg, miután tizenegyesekkel kiesett Paraguay ellen (miután a csoportkörben kikapott Ecuadortól is).

Julian Nagelsmann szövetségi kapitány ugyan rövid ideig igyekezett kapaszkodni a kispadba, de végül lemondott pozíciójáról, vagyis közös megegyezéssel felbontotta 2028-ig élő szerződését.

Klopp egyébként szakkommentátorként van jelen a vébén, és nem is fogta vissza magát. Németországban is kisebb ügy kerekedett abból, amikor Klopp szakértőként azt javasolta a kapitánynak, hogy Deniz Undavot játszassa Jamal Musiala helyett, és olyan megjegyzést is tette, hogy azért „Nagelsmann rakja össze a csapatot – egyelőre”.

A szókimondásáról is ismert tréner később elnézést kért félreérhető megjegyzéseiért. (Guardian)