Két héttel vébészereplése után meghalt a dél-afrikai válogatott játékosa

Jayden Adams Csehország ellen a 2026-os világbajnokságon június 18-án Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP

25 éves korában meghalt Jayden Adams, válogatott focista, a Mamelodi Sundowns játékosa – jelentette be szombaton Dél-Afrika kulturális- és sportminisztere, Gayton McKenzie.

McKenzie a közleményében azt is írta, hogy a halál oka egyelőre nem ismert, és kéri, hogy a közvélemény és a sajtó legyen megértéssel és türelemmel az ügyben.

A rendőrség annyit közölt, hogy nyomozás indult, miután szombat reggel megtalálták egy 25 éves férfi holttestét Fokváros Schotschekloof városnegyedében.

Adams két hete még ott ült a kispadon a Kanada ellen vívott utolsó mérkőzésén Dél-Afrika válogatottjának, azok után, hogy a csoportmeccsek mindegyikén pályára lépett. Csehország ellen kezdőként lépett pályára, dacára annak, hogy nagymamája lig néhány órával a kezdő sípszó előtt hunyt el.

„Dél-Afrika egyik legnagyobb tehetségét veszítette el. Országunk a családjával, csapattársaival és több millió szurkolóval együtt gyászolja a játékost, akinek játékát csodáltuk, az utánpótlástól a felnőtt válogatottig vezető úton végig” – írta Adamsről a sportminiszter.

Adams a Stellenbosch FC-ben kezdte pályafutását, mielőtt tavaly januárban a Mamelodi Sundowns csapatához igazolt, ahol bajnoki címet szerzett és megnyerte az Afrikai Bajnokok Ligáját is.

A válogatottban kilencszer lépett pályára, egy gólt lőtt. (BBC)