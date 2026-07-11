Magyar Péter: Sulyok Tamás fia is a honvédségi géppel utazott az államfő amerikai útjára, pedig nem volt delegációtag

„Vajon mit keresett Sulyok Tamás köztársasági elnök fia, dr. Sulyok Márton az elnök 12 napos amerikai útján a honvédségi Falcon gépen úgy, hogy hivatalosan nem is volt tagja az elnöki delegációnak?” – kezdte Facebook-posztját Magyar Péter miniszterelnök.

Magyar azt állította, Sulyok február 26-tól 12 napos „hivatalos” utazáson tartózkodott az Egyesült Államokban több száz millió forint közpénzen, de ezalatt hivatalos tárgyalása nem volt, az út legnagyobb része is városnézéssel és múzeumlátogatással telt.

A miniszterelnök szerint „autóbérlésre 62,7 millió forint közpénzt költött az elnöki delegáció, de még esernyőkre is 384 224 forint közpénzt szórtak el, mindezt úgy, hogy az elérhető információk szerint az elnöknek semmilyen hivatalos tárgyalása nem volt sem az amerikai kormányzattal, sem a Kongresszus, sem a Szenátus tagjaival.”

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A program Magyar szerint mindössze néhány találkozót tartalmazott a helyi magyar közösségekkel, beleértve pár előrehozott március 15-i rendezvényt, emellett Sulyok a feleségével és a fiával megtekintette többek között a Dallas sorozatból ismert Ewing-család filmbeli lakhelyét, a Southfork Ranch-et is.

Magyar a héten Áder János volt köztársasági elnökről írta azt, hogy a 2018-as amerikai családi nyaralását és a Disneyland-belépőt adófizetői pénzből fizették. Áder erre azt reagálta, hogy az utazás hivatalos út volt, a lányuk utazási költségeit pedig maguk fizették.