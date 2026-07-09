Magyar Péter üzent Áder Jánosnak: „Elnök úr! Szedje össze a bátorságát, mégiscsak ön a csornai Charles Bronson!”

„Vajon rendben van az, hogy az adófizetők állják egy köztársasági elnök és a családja több százezer forintos belépőit az amerikai (orlandói) Disneylandbe?” – tette fel a kérdést Magyar Péter csütörtök reggeli fb-posztjában. A miniszterelnök és a volt – Sulyok Tamás és Novák Katalin előtti – köztársasági elnök üzenetváltásai bő egy hete kezdődtek. Áder János az akkori köztévé egyik műsorában fejtette ki hosszabban, hogy szerinte alkotmányellenes módon próbálja távozásra kényszeríteni a Tisza-kormány Sulyok Tamást, majd Magyar Péter közpénz-kilapátolással vádolta meg – a hozzá köthető Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványon keresztül – az egykor a Fidesz alelnökeként, erős embereként is ismert exállamfőt. Innentől szó szót követett, mígnem utóbb kiderült, hogy a Fidesz által csütörtök estére a Sándor-palota elé szervezett „önkényellenes” tüntetés egyik vezérszónoka az utóbbi években belpolitikai kérdésekben ritkán megnyilvánuló Áder lesz.
A volt köztársasági elnök időközben közölte, bizonyítékokat vagy bocsánatkérést vár Magyar Pétertől a lapátolásos vádak miatt.
Ebbe a sorba illeszkedik a friss miniszterelnöki poszt, mely szerint „mielőtt a volt köztársasági elnök elindul ma a demokráciáért és a jogállamért rettegni, jó lenne, ha megválaszolná a következő kérdéseket a magyaroknak:
„Elnök úr! Szedje össze a bátorságát, mégiscsak ön a csornai Charles Bronson!” – utalt a miniszterelnök arra a bejegyzésben, hogy a markáns arcberendezésű politikust régebben a Fideszben csornai Bronsonként emlegették.
Magyar Péter a poszt végén arra biztatja Ádert, hogy „álljon ki a magyarok elé, és mondja el, hogy hány magánprogramját fizettük a kétmilliárdos villa, a tízmilliárdos közpénzégető alapítvány mellett! És jelölje meg, hogy mikor tervezi visszafizetni ezeket az összegeket az államkasszába!”
A kormányfőt a kormányinfón kérdezték Áderről, ő pedig elmondta a véleményét.
Alkotmányos puccs, közjogi szőnyegbombázás, a hideg polgárháború kezdete vagy egy orwelli világ megérkezése - nem aprózta el az apokaliptikus jelzőket a volt köztársasági elnök.
Igen, nem tévedés, a Fidesz a demokrácia és az alkotmányosság védelmében vonul az utcára.