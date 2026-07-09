Magyar Péter üzent Áder Jánosnak: „Elnök úr! Szedje össze a bátorságát, mégiscsak ön a csornai Charles Bronson!”

„Vajon rendben van az, hogy az adófizetők állják egy köztársasági elnök és a családja több százezer forintos belépőit az amerikai (orlandói) Disneylandbe?” – tette fel a kérdést Magyar Péter csütörtök reggeli fb-posztjában. A miniszterelnök és a volt – Sulyok Tamás és Novák Katalin előtti – köztársasági elnök üzenetváltásai bő egy hete kezdődtek. Áder János az akkori köztévé egyik műsorában fejtette ki hosszabban, hogy szerinte alkotmányellenes módon próbálja távozásra kényszeríteni a Tisza-kormány Sulyok Tamást, majd Magyar Péter közpénz-kilapátolással vádolta meg – a hozzá köthető Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványon keresztül – az egykor a Fidesz alelnökeként, erős embereként is ismert exállamfőt. Innentől szó szót követett, mígnem utóbb kiderült, hogy a Fidesz által csütörtök estére a Sándor-palota elé szervezett „önkényellenes” tüntetés egyik vezérszónoka az utóbbi években belpolitikai kérdésekben ritkán megnyilvánuló Áder lesz.

A volt köztársasági elnök időközben közölte, bizonyítékokat vagy bocsánatkérést vár Magyar Pétertől a lapátolásos vádak miatt.

A csornai Bronson Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Ebbe a sorba illeszkedik a friss miniszterelnöki poszt, mely szerint „mielőtt a volt köztársasági elnök elindul ma a demokráciáért és a jogállamért rettegni, jó lenne, ha megválaszolná a következő kérdéseket a magyaroknak:

az 55 millió forint adófizetői pénzbe kerülő 2018-as családi kiruccanása az USA-ba pontosan milyen eredményeket hozott Magyarországnak?

tényleg az egyik lányának a születésnapját ünnepelték 2 napos New York-i kiruccanással, helikopteres városnézéssel, adófizetői pénzen?

tényleg a magyar emberek állták a több százezres belepőket a vidámparkba (Disneyland)?

tényleg nem volt megfelelő az 1,3 millió adófizetői pénzen foglalt elnöki lakosztály Miamiban, és utasítást adott elnök úr, hogy foglaljanak másik egymillióért Disneylandhez közel, Orlandóba?”

„Elnök úr! Szedje össze a bátorságát, mégiscsak ön a csornai Charles Bronson!” – utalt a miniszterelnök arra a bejegyzésben, hogy a markáns arcberendezésű politikust régebben a Fideszben csornai Bronsonként emlegették.

Magyar Péter a poszt végén arra biztatja Ádert, hogy „álljon ki a magyarok elé, és mondja el, hogy hány magánprogramját fizettük a kétmilliárdos villa, a tízmilliárdos közpénzégető alapítvány mellett! És jelölje meg, hogy mikor tervezi visszafizetni ezeket az összegeket az államkasszába!”