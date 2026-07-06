Tüntetést szervez a Fidesz az Alaptörvény módosítása ellen

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlés hétfői ülése előtt tartott sajtótájékoztatón tüntetést jelentett be az Alaptörvény 17. módosításával szemben.

Fotó: Németh Dániel/444

„Az előterjesztést botrányosnak tartjuk. Ez a tizedik parlamenti ciklus a rendszerváltoztatás óta, hatszor volt a kormánynak kétharmados felhatalmazása, soha senki ilyen módon nem élt vissza az alkotmányozó többséggel. Ennek része a köztársasági elnök megalázása, az intézmény megalázása”

– mondta Gulyás, aki kitért még az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozására is, amellyel szerintük sérül a választók aktív-, és a politikusok passzív választójoga is. A frakcióvezető szerint továbbá a Tisza lefejezi az Alkotmánybíróságot, valamint kiiktatja a termőföldre vonatkozó kétharmados szabályokat is, egyszerű többséggel módosíthatóvá téve azokat.

„A frakció hosszan tárgyalt, tovább is tárgyal az alkotmánymódosításról és az erre adandó válaszokról. Csütörtökön 6 órakor tüntetést tartunk a Sándor-palota előtt, tiltakozva az alkotmánymódosítás ellen”

– jelentette be Gulyás Gergely, aki közös sajtótájékoztatót tartott a KDNP frakcióját vezető Rétvári Bencével, aki szerint „le akarja tarolni a Tisza Párt a közjogi palettát”. A tüntetést Orbán Viktor is népszerűsítette Facebook-oldalán:

„A Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást. Ne hagyjuk! Tüntetés: csütörtök, 18 óra, a Sándor palota előtt” – írta a volt miniszterelnök.

Nem sokkal a bejelentés után már meg is érkezett a törökországi NATO-csúcson tartózkodó miniszterelnök válasza:

„Még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett. Mint a tolvaj, aki rendőrért kiált”

– írta a Facebookon Magyar Péter. (via HVG)