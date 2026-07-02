Áder János bizonyítékokat vagy bocsánatkérést vár az őt közpénz-kilapátolással vádoló Magyar Pétertől

„Felszólítom Magyar Péter miniszterelnököt, hogy az engem törvénysértéssel vádoló mai kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig, azaz 2026. július 6-ig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot” – írta közleményben Áder János, Magyarország volt köztársasági elnöke, miután Magyar Péter miniszterelnöki tájékoztatóján közpénzek kilapátolásával vádolta az Áderhez köthető Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványt.

Magyart a tájékoztatón arról kérdezték, mit szól ahhoz, hogy Áder szerint Sulyok Tamás köztársasági elnök alaptörvény-módosítással való eltávolítása alkotmányellenes. Magyar erre először a nagy ho-ho-horgásznak nevezte Ádert, majd azt mondta, érti a sértődöttségét, hiszen „a hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől ő is, meg a sameszai is”.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány egyike annak a tizenöt közérdekű vagyonkezelő alapítványnak (kekva), aminek az államtól kapott vagyona a Tisza által benyújtott és megszavazott tizenhatodik alaptörvény-módosítással visszakerült az államhoz.

A Kék Bolygót Áder János hozta létre még 2016-ban 85 millió forintból – állítása szerint a pénzt egy külföldön élő magyar hagyta a mindenkori köztársasági elnökre a halála után azzal, hogy az összeget fordítsa a magyarok javára.

A környezettudatosság fejlesztését célul kitűző alapítvány azóta milliárdokat kapott a Fidesz-kormányoktól, miközben az Átlátszó 2021-es cikke szerint a releváns zöldszervezetek támogatása nem igen haladta meg az 5-6 millió forintot. Az alapítvány másfél milliárdért vett Pasaréti úti irodaházat, a bérlők között volt Áder és felesége cége. 2025-ben arról cikkeztek, hogy az alapítvány 7 milliárd forintból tervez gigakonferenciát – egy hasonló konferenciája 2 évvel korábban még 4,5 milliárdba került.

Áder a kuratórium elnöke, amiben tag még Martonyi János egykori fideszes külügyminiszter, Vizi E. Szilveszter volt MTA-elnök, MTA-tag farmakológus, továbbá Lázár János volt építési és közlekedési miniszter, és embere, Csepreghy Nándor volt államtitkár.