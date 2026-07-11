Naponta közel egy centit apad a Balaton

A Balaton vízszintje jelenleg naponta körülbelül egy centiméterrel csökken, ez a tó teljes felületére vetítve mintegy hatmillió köbméter vízveszteséget jelent – írja az Időkép.

Az elmúlt időszak rendkívüli hősége miatt a Balaton vize is szokatlanul magas hőmérsékletet ért el. Különösen a sekélyebb déli parton lehetett ezt érezni: aki felfrissülést keresett, annak hosszú utat kellett megtennie a vízben, mire hűvösebb rétegekhez ért. Azóta érkezett lehűlés, a reggelek is jóval hűvösebbé váltak, és ennek hatására a tó vízhőmérséklete is jelentősen visszaesett.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a párolgás üteme ennek ellenére nem csökkent.

A Balaton alacsony vízállása Balatonfenyvesnél 2026. június 29-én. Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A kutatóintézet magyarázata szerint a hőkupola idején ugyan rendkívül felmelegedett a Balaton felszíne, a víz felett azonban magas páratartalmú, vízgőzben gazdag légréteg alakult ki. Ez a „páraburok” csökkentette a vízfelszín és a levegő közötti vízgőznyomás-különbséget, ami mérsékelte a párolgást. A hőkupolát ráadásul többnyire gyenge légmozgás kísérte, ami szintén lassította a vízvesztést.

A helyzet a szél megerősödésével változott meg. Az erősebb légmozgás folyamatosan elszállítja a vízfelszín felett felhalmozódó vízgőzt, így a levegő ismét nagyobb mennyiségű nedvességet képes felvenni. Emiatt a párolgás az alacsonyabb vízhőmérséklet ellenére is intenzívebb lehet.

A párolgás mértékét tehát nem kizárólag a hőmérséklet határozza meg. Legalább ilyen fontos a levegő páratartalma, a szél erőssége és az aktuális légköri helyzet is. Az alacsony vízszint miatt már a Kékszalag vitorlásverseny útvonalát is módosítani kellett.