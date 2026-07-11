Norvég–Angol: Evezés a Wonderwallal szemben

Szombat este magyar idő szerint 23 órától Norvégia Angliával csap össze Miamiban a legjobb négy közé jutásért a 2026-os focivébén. Ez ígérkezik az egyik legkiélezettebb párharcnak a negyeddöntők közül, nem csoda, ha nagy készülődés övezi a meccset – és nem csak a csapatok, de a szurkolók részéről is.

A norvégok ugye eveznek. Egész Amerika ismeri ikonikus szurkolási rítusukat. Áteveztek, nem csak stadionokon, de a Times Square-en is:

🇳🇴 Norwegian fans performing their now-viral “Viking Row” beneath the America 250 billboards in Times Square ⚔️🇺🇸



Inspired by Norway’s Viking heritage, supporters sit shoulder-to-shoulder and mimic rowing a Viking longship while chanting “Ro!” (“Row!” in Norwegian). The… pic.twitter.com/ZxrLTvoaKv — New York Mickey (@MickmickNYC) July 4, 2026

Most az derült ki, hogy bár kívülről egységesnek látszanak, de ez csalóka. Hír lett abból ugyanis, hogy Emil Lappen norvég szurkoló megtagadta az evezős mozdulatokat („RU” – üvöltik ilyenkor, vagyis azt, hogy „húzd”!), mert történelmileg az nem helytálló.

A rítus ugyanis, és ahhoz tartozó közös dal ugyanis arra utal, mintha a vikingek áteveztek volna az Atlanti-óceánon, miközben valójában vitorláztak. Evezőket is használtak, de leginkább folyókon közlekedve.

Szóval akármi van, Lappen nem fog evezni, mert az szerinte hülyeség.

"They can win whatever they want, I will not row."



Norway fan Emil Lappen explains to @BarbaraGSerra why he won't be taking part in the Viking row while watching his team play at the World Cup.



Latest: https://t.co/GlRk0LAyx2



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/x95bElaxPv — Sky News (@SkyNews) July 9, 2026

Mindeközben az angolok az Oasis-ban bíznak, és erre jól rezonál Amerika, miután a brit banda tavaly turnézta végig az államokat. Az angol csapat nem hivatalos himnusza a tornán a Wonderwall lett, amit nem csak a szurkolók énekelnek átszellemülten, de győzelmek után a játékosok is:

England Team and Fans singing Wonderwall gives you goosebumps! #ThreeLions pic.twitter.com/l7KesSy0ug — The Final Whistle (@Rufus_45) July 2, 2026

Players and England fans belting out Oasis’ Wonderwall after the game. Love to see it. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/7061ijx5Cr — Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) July 1, 2026

És már a brit honvédők fahangú csapatai is a slágerrel hangolnak világszerte az esti nagy meccsre:

Norway may row. But England roars 🦁🦁🦁



Good luck tonight team, from our Armed Forces around the world! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿@England pic.twitter.com/CNKqy2B8ot — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 11, 2026

Az pedig majdnem biztosra vehető, hogy legalább az egyik Gallagher-testvér ott lesz Miamiban. Noelt pénteken Penelopé Cruz társaságában szpottolták a spanyol-belga meccsen Los Angelesben: