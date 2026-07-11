Foci-Vb 2026
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Norvég–Angol: Evezés a Wonderwallal szemben

futball

Szombat este magyar idő szerint 23 órától Norvégia Angliával csap össze Miamiban a legjobb négy közé jutásért a 2026-os focivébén. Ez ígérkezik az egyik legkiélezettebb párharcnak a negyeddöntők közül, nem csoda, ha nagy készülődés övezi a meccset – és nem csak a csapatok, de a szurkolók részéről is.

A norvégok ugye eveznek. Egész Amerika ismeri ikonikus szurkolási rítusukat. Áteveztek, nem csak stadionokon, de a Times Square-en is:

Most az derült ki, hogy bár kívülről egységesnek látszanak, de ez csalóka. Hír lett abból ugyanis, hogy Emil Lappen norvég szurkoló megtagadta az evezős mozdulatokat („RU” – üvöltik ilyenkor, vagyis azt, hogy „húzd”!), mert történelmileg az nem helytálló.

A rítus ugyanis, és ahhoz tartozó közös dal ugyanis arra utal, mintha a vikingek áteveztek volna az Atlanti-óceánon, miközben valójában vitorláztak. Evezőket is használtak, de leginkább folyókon közlekedve.

Szóval akármi van, Lappen nem fog evezni, mert az szerinte hülyeség.

Mindeközben az angolok az Oasis-ban bíznak, és erre jól rezonál Amerika, miután a brit banda tavaly turnézta végig az államokat. Az angol csapat nem hivatalos himnusza a tornán a Wonderwall lett, amit nem csak a szurkolók énekelnek átszellemülten, de győzelmek után a játékosok is:

És már a brit honvédők fahangú csapatai is a slágerrel hangolnak világszerte az esti nagy meccsre:

Az pedig majdnem biztosra vehető, hogy legalább az egyik Gallagher-testvér ott lesz Miamiban. Noelt pénteken Penelopé Cruz társaságában szpottolták a spanyol-belga meccsen Los Angelesben:

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Szily László
sport