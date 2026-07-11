Tarr Zoltán: Attól nem lesz keresztény a politika, ha állandóan keresztény Magyarországról beszélünk

Az a kereszténynek nevezett politizálás, ami Európában tapasztalható, egészen gyomorforgató, erre épp az előző magyar kormányzat volt a legjobb példa – mondta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Sopronban, a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozón, ahol Prőhle Gergely országos felügyelővel beszélgetett.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt meghallgatása a Társadalmi Részvétel bizottságban Fotó: Bankó Gábor/444

Tarr szerint alaposan meg kell változtatni azt, amire kereszténydemokráciaként szoktunk hivatkozni:

„Néha szinte szeppukut volna kedvem elkövetni a parlamentben, ahogy hallgatom azokat az ellenzéki képviselőket, akik keresztény értékekről beszélnek, miközben pontosan tudható, hogy a szavaik és az életvitelük között mekkora a szakadék. Attól nem lesz keresztény a politika, ha állandóan keresztény Magyarországról beszélünk. Elképesztően messze kerültek hazánkban e téren a szavak a valóságtól”

– mondta a miniszter, aki szerint a túltolt állami kereszténység óriási hitelességi válságot okozott a hívek körében:

„Olyanná lett például a református gyülekezeteink működése, amilyen a kommunizmus idején volt. Félelem, elhallgatás a jellemző napjainkban”

– folytatta Tarr Zoltán, akit arról is kérdeztek, milyen változás várható a kormány és vallási szervezetek kapcsolatában. A miniszter a „szabadon lélegezni” kifejezéssel írta le, hogy nem a kormány dolga megmondani, mi az egyházak feladata, az államnak csupán a jogszabályi kereteket kell meghatároznia, amiben az egyházak önállóan, szuverén módon működhetnek.

„Nem fogunk kérni semmit az egyházaktól, és nem is fogunk úgy pénzt adni nekik, hogy cserébe kérünk, elvárunk valamit” – jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. (via Szemlélek)