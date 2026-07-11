Titkos tervek ellopásával vádolta meg az Apple az OpenAI-t

Az eddigieknél is durvább konfliktus jöhet a Szilícium-völgy legismertebb vállalatai között, miután az Apple azzal vádolta meg az OpenAI-t és a cég két munkavállalóját, hogy titkos információkat loptak el tőlük. A Financial Times cikke szerint az Apple pénteken fordult egy kaliforniai szövetségi bírósághoz, beadványában azt állítva, hogy az OpenAI egykori és jelenlegi munkavállalói ellopták a még csak tervezési fázisban lévő eszközök terveit a cégtől. A kereset szerint ez az OpenAI legfelső vezetése által normalizált visszaélések sorozatának része volt.

Az OpenAI szóvivője a lap megkeresésére határozottan tagadta, hogy ilyesmit tettek volna.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója Fotó: JASON REDMOND/AFP

A két techvállalat már jó ideje ütközőpályán volt: az Apple a Siri tuningolásával a ChatGPT riválisát hozta létre, míg tudni, hogy az OpenAI pedig szeretne betörni az AI alapú eszközök piacára, és valamiféle iPhone riválist akarnak összehozni, amihez tavaly fel is vásárolták az Apple egykori vezetőjének, Jony Ive-nak a stúdióját több mint hatmilliárd dollárért. Az OpenAI emellett óriási erőkkel szívta fel az Apple alkalmazottakat, az Apple beadványa szerint több mint négyszáz egykori munkavállalójuk dolgozik ma már a cégnél.

Pedig 2024-ben még az OpenAI volt az első jelentősebb AI-partnere az Applenek, azóta a vállalat inkább a Google fejlesztéseit használja. Az Apple most azt állítja, hogy februárban találtak bizonyítékot arra, hogy az OpenAI üzleti titkokat lophatott el tőlük, de hiába jelezték aggályaikat feléjük, nem kaptak választ.

A kereset egyik főszereplője Tang Tan, aki korábban 24 éven át dolgozott az Apple-nál, és a végén már az iPhone és az Apple Watch termékfejlesztéséért felelős alelnök volt, amikor 2024 elején átigazolt Ive irodájához, kevéssel azelőtt, hogy azt felvásárolta volna a OpenAI. Az Apple szerint Tan úgy osztott meg titkos információkat az OpenAI számára a cég beszállítóiról, hogy közben még az Apple alkalmazottja volt. Átigazolása után pedig, amikor interjúzott az Apple alkalmazottjaival esetleges munkahelyváltásukról, akkor ezeket az alkalmakat arra használta, hogy további belsős információkat tudjon meg, többek között arra kérte őket, hogy vigyenek magukkal titkos terveket és prototípusokat az állásinterjúra.

Emellett megvádolták az egykori mérnöküket, Chang Liu-t is, hogy miután az OpenAI-hoz igazolt, nem adott vissza legalább egy olyan fejlesztést, amin korábban náluk dolgozott. A keresetben azt is állították, hogy Liu egy Apple-alkalmazott számítógépét használta fel, hogy hozzáférjen üzleti titkokhoz, és megtanította a nőt arra, hogyan másolhatja át a fájlokat úgy, hogy kijátssza az Apple biztonsági rendszerét, mielőtt áprilisban az OpenAI-hez távozott.

Az Apple olyan bírósági végzést kért pénteken, amely megakadályozza az OpenAI-t, Tan-t és Liu-t abban, hogy a vállalat állításaival kapcsolatos bizonyítékokat megsemmisítsék, és hogy „az Apple üzleti titkainak és bizalmas információinak minden másolatát visszaszolgáltassák”. Ezenkívül kártérítést vagy jogdíjat követelnek.