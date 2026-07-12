17 éves tinédzser menekült Hondájával a rendőrök elől Fehérváron, az autós üldözés végén egyenruhások is megsérültek

A rendőrök szabályos megállítási kísérlete elől menekült autójával egy 17 éves fiú Székesfehérváron, aki végül szolgálati gépkocsinak ütközött – írja a Police.hu. A balesetben két rendőr is megsérült, de elfogták a sofőrt. Mindez július 11-én, szombaton este történt.

A nagy sebességgel közlekedő Hondát hiába próbálták megállítani – megkülönböztető fény- és hangjelzés együttes használatával –, vezetője a rendőri jelzést figyelmen kívül hagyva továbbhajtott.

A Police.hu leírása szerint a sofőr a város több utcáján keresztül nagy sebességgel közlekedett, több alkalommal figyelmen kívül hagyta az „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla és a kötelező haladási irányt jelző táblák utasítását is, kerékpárútra is ráhajtott, a jobb első kereke defektet kapott. A rendőrök rádión további egységeket irányítottak a menekülő jármű útvonalára.

Az ámokfutás a Szeder utcában ért véget, ahol a Honda bal elejével a szemből közlekedő, megkülönböztető jelzést használó rendőrautó bal oldalának ütközött. Az ütközés erejétől a szolgálati jármű egy parkoló autónak csapódott.

A balesetben a szolgálati gépkocsiban tartózkodó két rendőr megsérült, őket a mentők kórházba szállították. Az egyenruhások elfogták a jármű vezetőjét. A balesetet okozó 17 éves fiú, valamint 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték.

Kiderült, hogy a fiatalkorú sofőr soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, sőt: járművezetéstől eltiltás hatálya alatt ült volán mögé. (Police.hu)