A franciák több mint harmada már megint a legmagasabb fokú hőségriasztásban tölti a vasárnapját

Franciaország már az év harmadik hőhullámával, ami július 4-én kezdődött, és még egy hétig is tarthat – írja a Le Monde. A lakosság több mint harmada a legmagasabb fokú hőségriasztásban tölti a vasárnapot, miközben egyre nagyobb területeken pusztítanak az erdőtüzek országszerte az MTI szerint.

A francia meteorológiai szolgálat a 96-ból 37 megyére adott ki vörös riasztást, ami mintegy 26 millió embert érint, de az ország többi részén is másodfokú, narancs riasztás van érvényben. Szombat délután az ország délkeleti részén 40 fokot mértek, Párizsban 37 fokot mutatott a hőmérő.

Párizs, 2026. július 12. Fotó: DIMITAR DILKOFF/AFP

Az elmúlt napokban egyre több erdőtűz keletkezett az országban, amik többsége „emberi tevékenységre vezethető vissza” – figyelmeztetett Emmanuel Macron elnök az X-en. Az év eleje óta több mint 25 ezer hektárnyi terület vált a tűz martalékává, ami közel kétszerese a 2025-ös év hasonló időszakának a polgári védelem szerint.

9 départs de feu sur 10 sont dus à une activité humaine. Une seconde d’inattention peut menacer des familles, mettre en danger ceux qui nous protègent et détruire nos paysages. Chacun a une responsabilité. Soyons vigilants.



À nos soldats du feu, gratitude et soutien. pic.twitter.com/WnW59NP8xZ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 11, 2026

Párizsban elmaradnak a francia nemzeti ünnep előestéjére rendezett utcabálok, számos vidéki városban nem lesznek tűzijátékok, valamint szabadtéri vagy nem légkondicionált helyszínekre tervezett sportesemények. A szélsőséges körülmények miatt a Tour de France kilencedik szakaszát lerövidítik Malemort és Ussel között – írta a Reuters. Ilyen először történik hőség miatt.

Párizsban az Eiffel-torony a megszokottnál előbb bezár, már délután 4 órakor, a magas hőmérséklet miatt – jelentette be szombaton a turistalátványosság üzemeltetője. Ezt követően a francia főváros két legismertebb múzeuma, a Louvre és a Musée d'Orsay is rövidített nyitvatartást vezetett be a következő napokra.