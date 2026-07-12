Anglia hatalmas küzdelemben legyőzte Norvégiát, és ott van a világbajnokság elődöntőjében

Miamiban rendezték szombaton a 2026-os labdarúgó-világbajnokság harmadik negyeddöntőjét, amiben Anglia Norvégiával csapott össze.

Ez látszott talán a legkiegyenlítettebb párharcnak a négy meccs közül a tornán látottak alapján, és az is lett: hatalmas, heroikus küzdelem zajlott a pályán első perctől az utolsóig.

Az angolok, akik végig kísérletezgettek illetve variáltak ezeken a posztokon, ezúttal a Madueke–Gordon szélsőpárossal rohamoztak, mellettük szokás szerint Bellingham és Kane került be a kezdőbe elől. A norvégoknál ezúttal kezdőcsapatba jelölték a brazilok ellen csereként brillírozó Andreas Schjelderupot, Antonio Nusa viszont így nem fért be a csapatba.

A floridai hőségben az angolok kezdtek jobban, az első húsz percben főleg ők birtokolták a labdát, de helyzet vagy lövés közelébe nem tudtak kerülni. Meglepő, de Nico O'Reilly volt az angolok legveszélyesebb játékosa, többször pontosan adott be a bal oldalról, a 21. percben pedig helyzetbe is került, de mellécsorgott róla a labda. A 28. percben Bellingham harcolt ki szabadrúgást 20 méterre a kaputól, de Kane magasan fölé lőtte a labdát.

Nulla veszélyt jelentettek a kapura a norvégok, aztán egy pillanat alatt megtáltosodtak, és a meccs gyökeres fordulatot vett.

A 33. percben Stones életveszélyes szituációban eladott egy labdát, Haaland majdnem helyzetbe tudott kerülni, végül Pickford mentett. Két perccel később Haaland fejelt Ryerson beadásából, de a kapus védett.

De ki se tudtak jönni az angolok a térfélről, és már gólt is kaptak; Berg szerelte Kane-t, kidobta Schjelderupnak, aki hatalmas gólt lőtt a bal szélről a bal felsőbe: 1-0.

🚨🚨 JUDE BELLINGHAM HAS EQUALIZED FOR ENGLAND!



England 1-1 Norway.https://t.co/qoq6XMpVm4pic.twitter.com/Fx0y3qazit — Tekkers Foot (@tekkersfoot) July 11, 2026

Megzavarodtak az angolok, és jött az újabb norvég helyzet: a 39. percben Sorloth alig valamivel bombázott fölé. A következő támadásból Odegaard lövését fogta Pickford. És volt még egy óriási kontrája Norvégiának: a 44. percben Sorloth végül nem tudott jó lövőhelyzetet kialakítani, pedig két támadó, egy védő felállásban vihette kapura a labdát.

Aztán amilyen váratlanul felpörögtek a norvégok, olyan váratlanul egyenlített és vette át a kezdeményezést Anglia. Gordon passzolt jó ütemben a 16-oson belülre, Bellingham parádés mozdulattal tette maga elé, és fedezte a labdát, majd ballal kilőtte a jobb alsót: 1-1.

🚨🚨 JUDE BELLINGHAM HAS EQUALIZED FOR ENGLAND!



England 1-1 Norway.https://t.co/qoq6XMpVm4pic.twitter.com/Fx0y3qazit — Tekkers Foot (@tekkersfoot) July 11, 2026

Egy perc sem telt bele, és Kane előbb távolról lőtt, Nyland védett. A következő támadásból gólt is szerzett, de leshelyzetben volt. Szenzációs volt az első félidő második fele.

A szünetben Anglia kettőt is cserélt: Rice helyett Ezé érkezett, elől a látványosan indiszponált Madueke pozícióját Saka foglalta el a jobb szélen. Működtek is, Ezének már rögtön az első percekben voltak veszélyes lefordulásai és Saka is jól kevergetett. Helyzetek mégis inkább a túloldalon jöttek: előbb Sorlothnak volt egy veszélyesen lecsúszott lövése, aztán Pickford tolt szögletre egy Haaland-fejest.

Aztán szöglethez jutottak a norvégok, Sorloth fejese után pedig Heggem szerzett gólt a kipattanóból, de Turpin bíró végül visszafújta a VAR segítségével, mert Haaland lökött a beadás pillanatában.

Iszonyatosan meleg volt, ez látszott a játékosok mozgásán is, ahogy telt az idő a második félidőben. A második ivószünet előtt a norvégok kettőt is cseréltek: lejött a magas labdákat szépen lekészítő, de elfáradó Sorloth, valamint a gólszerző Schjelderup, és jött helyettük a brazil meccsen nagyot alakító Bobb és Nusa. Rögtön utána váltott Anglia is: Gordon jött le és James állt be.

Norvégia jött ki jobban az utolsó „negyedre”. Nusa és Bobb is jól kevergetett, veszélyben volt percekig az angol kapu: a 76. percben egy szöglet után a kapufa is csattant. A 60. és 80. perc között egyértelműen a vörösök domináltak, néha hosszan adogatva körbe a labdát az angol 16-os előtt. Középpályán Anglia alig tudott ebben a periódusban labdát szerezni; O'Reilly helyett jött Spence az utolsó pár percre a védelem bal oldalára.

A 87. percben a nagyon hosszú idő után kiszabaduló angoloknak volt óriási helyzete: Saka szépen cselezte be magát a jobboldalon, beadott, a hosszú oldalon a Ryerson helyére beállt Aursnes mentett hatalmasat.

Aztán beállt Rogers is Konsa helyére; James húzódott ki a szélsőhátvéd helyére, hogy Rogers helyet kapjon a középpályán. Spence majdnem rögtön gólt is szerzett, miután Nyland későn próbált lábbal felszabadítani a kapuja torkában. Nem sokkal később Heggem tudott nehezen tisztázni a jobb oldalon. Egyre látványosabban kezdtek fáradni a csapatok, főleg a norvégok tűntek elgyötörtnek az utolsó pillanatokban, de az eredmény a rendes játékidő már nem változott. Jött a hosszabbítás.

Senkit nem lepett meg, hogy a hosszabbításra Heggem már nem jött ki, Ostegaard váltotta, Wolfe helyét pedig Pedersen vette át. A hosszabbításra viszont az angolok jöttek ki jobban: előbb Kane fejelt a hosszú oldalról, Nyland ezt még kitolta; a következő támadásból viszont a 94. percben Rogers lőtt, kicsorgott a kapusról, a kipattanót pedig Bellingham bepofozta: 2-1.

🚨🚨 JUDE BELLINGHAM GIVES ENGLAND THE LEAD IN THE 93RD MINUTE!



England 2-1 Norway.https://t.co/qoq6XMpVm4pic.twitter.com/i7CpCQoTxD — Tekkers Foot (@tekkersfoot) July 11, 2026

Fel kellett állnia a norvégoknak az ellenfél térfelén és ez meg is történt, de nehezen tudták Haalandék dominálni a meccset. Az erőnléti fáradtság egyre látványosabb lett az oldalukon, és jöttek is a hibák. Egy ilyen után Spence tört be a 16-oson belülre a bal oldalon, ahol Bobb lábába akadt bele, a játékvezető pedig megadta a 11-est, ezt azonban VAR nyomán vissza is vonta.

Jöttek a norvégok, adogattak is olykor a 16-os körül, de nem igazán voltak veszélyesek a hosszabbítás első félidejében. A másodikra Haaland már nem jött ki, Larsen váltotta. De hiába, egyre inkább érződött az erőnlétbeli különbség. Bár a norvégok néha fel tudtak állni a védelemmel szemben, életveszélyesek voltak az angol kontrák. Előbb Saka lőtt jobbról, aztán Spence távolról – mindkettő életveszélyes volt, mindkettőt Nyland védte. A 111. percben, lement Bellingham is, Burn váltotta.

Az utolsó percekben Norvégia mindent beleadva támadott, próbáltak minél több labdát beküldeni a kapu elé, de igazán nagy helyzetet már nem tudtak kialakítani. Anglia hosszabbítás után 2-1-re győzött és bejutott az elődöntőbe, ahol a magyar idő szerint hajnalban kezdődő Argentína-Svájc meccs győztesével találkozik majd.