Az angolok egyenlítő gólja előtt megakadt a labda a pókkamera kábelében, de a FIFA szerint erre nincs bizonyíték

A szombat éjszakai norvég-angol negyeddöntő legvitatottabb és valószínűleg még ezután is sok vitát generáló jelenete lesz, ami az első félidő utolsó pillanataiban történt. A norvégok 1-0-s előnyénél Ørjan Nyland kapus egy jó magasra ívelt kirúgással próbálta játékba hozni a csapatát. A labdája azonban fura ívet írt le a levegőben, hirtelen zuhanni kezdett, és szinte Anderson lábára pottyant, akinek az indítása után Gordon gólpasszt adott a középre érkező Bellinghamnek, ezzel lett a 45+2. percben 1-1.

A visszajátszásokból, és a norvég kispad helyszíni reakcióiból is úgy tűnt, hogy a labda nem valami természetfeletti jelenség miatt viselkedett furcsán, hanem azért, mert röptében megakadt a pókkamera kábelében. A norvégok, köztük Ståle Solbakken szövetségi kapitány egyből reklamáltak, mondván, a labda hozzáért a pálya fölött lévő egyik kábelhez, emiatt meg kellett volna állítani, majd labdaejtéssel folytatni a játékot. Az esetet azonban nem látta a játékvezető, és Clément Turpin jelzést sem kapott a fülére erről.

A szituáció az M4 Sport által Facebookra feltöltött videón is visszanézhető, látszik, hogy egy ponttól a labda más ívben repül, meredeken zuhan.

Az angolok végül, miután a második félidőben a VAR elvett egy norvég gólt – igaz, utána egy angol tizenegyest is – a hosszabbításban lőtt újabb Bellingham-góllal nyertek, és jutottak az elődöntőbe.

A meccs után Solbakken kapitány azt mondta, hogy bár ő nem látta az esetet, a kispadon sokan egyszerre pattantak fel, és az is látványos volt, hogy a labda szinte egyenesen lefelé esett, ráadásul ez pont a kispad előtt történt. Szerinte az angolok az irányváltoztatás miatt szerezték meg a labdát – mert a játékosait megzavarta a helyzet –, és indíthatták a gólt érő támadást. Ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy a csapata szerinte nem ezért kapott ki, és kár is ezen rugózni. „Ülhetek itt és sírhatok, de nem akarom ezt tenni. Mindent megtettünk, amit tudtunk – a játékosok fenomenálisak voltak az egész torna alatt. Oké, bizarr volt, de ez a futball része” – idézi a norvég kapitányt a Guardian.

A FIFA szerint eleve meg sem történt az eset. Az általuk kitweetelt hivatalos videó szerint a labdába épített szenzor nem jelezte azt, hogy a kapus kirúgása és a Anderson labdalevétele között bármi hozzáért volna. A nemzetközi labdarúgó-szövetség szerint ezért semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a labda megérintette volna a kábelt, és emiatt megváltozott volna a mozgása.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026



