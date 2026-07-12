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Az angolok egyenlítő gólja előtt megakadt a labda a pókkamera kábelében, de a FIFA szerint erre nincs bizonyíték

sport

A szombat éjszakai norvég-angol negyeddöntő legvitatottabb és valószínűleg még ezután is sok vitát generáló jelenete lesz, ami az első félidő utolsó pillanataiban történt. A norvégok 1-0-s előnyénél Ørjan Nyland kapus egy jó magasra ívelt kirúgással próbálta játékba hozni a csapatát. A labdája azonban fura ívet írt le a levegőben, hirtelen zuhanni kezdett, és szinte Anderson lábára pottyant, akinek az indítása után Gordon gólpasszt adott a középre érkező Bellinghamnek, ezzel lett a 45+2. percben 1-1.

A visszajátszásokból, és a norvég kispad helyszíni reakcióiból is úgy tűnt, hogy a labda nem valami természetfeletti jelenség miatt viselkedett furcsán, hanem azért, mert röptében megakadt a pókkamera kábelében. A norvégok, köztük Ståle Solbakken szövetségi kapitány egyből reklamáltak, mondván, a labda hozzáért a pálya fölött lévő egyik kábelhez, emiatt meg kellett volna állítani, majd labdaejtéssel folytatni a játékot. Az esetet azonban nem látta a játékvezető, és Clément Turpin jelzést sem kapott a fülére erről.

A szituáció az M4 Sport által Facebookra feltöltött videón is visszanézhető, látszik, hogy egy ponttól a labda más ívben repül, meredeken zuhan.

Az angolok végül, miután a második félidőben a VAR elvett egy norvég gólt – igaz, utána egy angol tizenegyest is – a hosszabbításban lőtt újabb Bellingham-góllal nyertek, és jutottak az elődöntőbe.

A meccs után Solbakken kapitány azt mondta, hogy bár ő nem látta az esetet, a kispadon sokan egyszerre pattantak fel, és az is látványos volt, hogy a labda szinte egyenesen lefelé esett, ráadásul ez pont a kispad előtt történt. Szerinte az angolok az irányváltoztatás miatt szerezték meg a labdát – mert a játékosait megzavarta a helyzet –, és indíthatták a gólt érő támadást. Ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy a csapata szerinte nem ezért kapott ki, és kár is ezen rugózni. „Ülhetek itt és sírhatok, de nem akarom ezt tenni. Mindent megtettünk, amit tudtunk – a játékosok fenomenálisak voltak az egész torna alatt. Oké, bizarr volt, de ez a futball része” – idézi a norvég kapitányt a Guardian.

A FIFA szerint eleve meg sem történt az eset. Az általuk kitweetelt hivatalos videó szerint a labdába épített szenzor nem jelezte azt, hogy a kapus kirúgása és a Anderson labdalevétele között bármi hozzáért volna. A nemzetközi labdarúgó-szövetség szerint ezért semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a labda megérintette volna a kábelt, és emiatt megváltozott volna a mozgása.


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