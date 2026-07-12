„Egy ilyen döntéssel megölöd a meccset” – a svájciak szerint Embolo kiállításán ment el a továbbjutásuk

A vasárnapi hajnali Argentína-Svájc negyeddöntő egyik legemlékezetesebb pillanat Breel Embolo kiállítása volt. A svájci csatár a 72. percben műesésért kapta meg a második sárgáját (miután a 44. percben durvaság miatt már besárgult). Az már önmagában is figyelemreméltó butaság egy rutinos, 15 millió eurót érő csatártól, hogy ártalmatlan helyzetben színészkedik, de még figyelemreméltóbb a szituáció, ami a második sárgáját megelőzte.

Embolo a második sárga után Fotó: DAVID RAMOS/Getty Images via AFP

Egyrészt a meccsnek abban a szakaszában jártunk, amikor Svájc éppen lendületben volt: miután az argentinok az első lehetőségükből megszerezték a vezetést, a svájciak egy félidőn át ötlettelen mezőnyjátékot mutattak, de szünet után javult a hatékonyságuk, és két szép fejes után – az egyiket látványosan, a másikat bravúroson védte E. Martinez argentin kapus – a 67. percben ki is egyenlítettek. Másrészt Embolo és Paredes összecsapása után először az argentinnak adott sárgát a játékvezető – akit korábban ennél keményebb belépőért sem büntetett –, majd miután a VAR szobából rászóltak, visszanézte az esetet, és Paredes lapját visszavonta, majd Embolónak felmutatta a kiállítást érő második sárgát. A FIFA honlapján közzétett videóban a 40. másodperctől látható az eset.

Az emberhátrányba került Svájcnak ezután már szinte csak a védekezésre maradt ereje, de a büntetőkig nem tudta kihúzni, a hosszabbításban két gólt is kapott. Nem csoda, hogy a meccs után Murat Yakin szövetségi kapitány és Granit Xhaka csapatkapitány is ezt az ítéletet nevezte a meccs kulcsmomentumának.

„Ez a döntés egyszerűen hihetetlen volt. Tönkretette a meccset, hadd fogalmazzak udvariasan, ma nem a futball nyert. Mi uraltuk és irányítottuk a játékot, aztán megbüntetnek minket egy olyan szabályért, aminek semmi köze a futballhoz. Rendkívül keserű így kiesni” – mondta a meccs után Yakin. Igaz, ezzel túl is lépett a dolgot, a nyilatkozatát azzal fejezte be: „Bár természetesen lesújtott mindannyiunkat, és panaszkodhatnánk tovább, de az nem vezetne semmire.”

Xhaka, aki Leverkusennel német bajnok, kupa- és szuperkupa-győztes volt, míg az Arsenallal kétszer FA Kupát nyert, azt mondta: „Nehéz megtalálni a megfelelő szavakat egy ilyen meccs után. Jól játszottunk, és több is volt ebben a meccsben, több energia és elszántság volt bennünk. Egyetlen döntés aztán mindent megváltoztat, és ez fáj. Egy ilyen döntéssel megölöd a meccset”. A csapattársára ugyanakkor nem neheztelt, azt mondta, Embolo „nagyon fontos a csapat számára mind a pályán, mind azon kívül. Nyilvánvalóan nagyon csalódott volt, mert nem érti, miért állították ki.”

Forrás: Sport.ch, Bild, Fabrizio Romano