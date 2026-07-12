Ismét jön a kánikula, de 40 fok most nem lesz, záporok és zivatarok viszont igen

Jövő héttől ismét súrolhatjuk délutánonként a 35 fokokat, amit helyenként záporok vagy zivatarok fognak kísérni – írja az Időkép.

A következő napokban Európa északnyugati része fölött, nagyjából a Brit-szigetektől északra fog elhelyezkedni a nagy kiterejedésű anticiklon középpontja, aminek a keleti peremén leszünk. Emiatt az északias áramlás lesz meghatározó, így extrém forróságtól nem kell tartani.

Hajnalonként a legtöbb helyen felfrissül a levegő, hétfőre és keddre virradóra egyes helyeken 10 fok közeli minimumok is előfordulhatnak. Délutánonként az ország nagy részén 30 fok fölötti csúcsokat mérhetünk, kedden és szerdán többfelé a 35 fokot is közelíthetjük.

A melegben hétfőn többfelé az élénk, erős északias szél hozhat felfrissülést, majd kedden és szerdán zivatarok környezetében támadhat fel légmozgás, amit néhol viharos széllökések kísérhetnek.