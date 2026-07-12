Jannik Sinner címet védett Wimbledonban

A világelső Jannik Sinner megvédte címét a wimbledoni teniszbajnokságon, miután a vasárnapi döntőben szetthátrányból fordítva, négy játszmában legyőzte a német Alexander Zverevet.

Az elődöntőben Sinner Novak Djokovicot verte, míg a friss Roland Garros-győztes Zverev a torna meglepetésemberét, Arthur Feryt búcsúztatta. A német ezzel a 13. férfi teniszező lett, aki mind a négy Grand Slam-tornán döntőbe jutott. Az egymás elleni mérleg egyértelműen Sinnernek kedvezett: korábbi 14 mérkőzésükből tízet megnyert, füvön azonban most játszottak először.

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Az első két szett rövidítésben dőlt el: az elsőt Zverev, a másodikat Sinner nyerte. A harmadik játszmában az olasz 4:3-nál brékelt, majd kiszerválta a szettet. A negyedik játszmában Sinner 3:3-nál ismét elvette Zverev adogatását, és innen már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.

A 24 éves olasz pályafutása ötödik Grand Slam-címét és 30. tornagyőzelmét szerezte meg, egyúttal pedig az open era tizedik teniszezője lett, aki megvédte címét Wimbledonban.