Jude Bellinghamnek nem tetszett, hogy Thomas Tuchel elégedetlenkedett az angol győzelem után

A Norvégia ellen duplázó Jude Bellingham visszaszólt Thomas Tuchelnak, miután az angol válogatott szövetségi kapitánya szerencsésnek nevezte csapatát a 2-1-es győzelem után.

Tuchel a meccs után azt nyilatkozta, fantasztikusnak tartja az eredményt, viszont nem elégedett csapata teljesítményével. „Nagyon megnehezítettük a dolgunkat azzal, ahogyan játszottunk: hanyagul, sok technikai hibával, nem elég gyorsan, nem elég ismétlődően. Ma szerencsénk volt” - mondta a német szakember.

Amikor Bellinghamet megkérdezték Tuchel nyilatkozatáról, az angol játékos nem volt jókedvű.

„Talán nem tudja, milyen ilyen körülmények között játszani Erling Haaland, Ødegaard, Nusa és Sørloth ellen. Nem könnyű ellenük játszani. Azt hiszem, megpróbáltunk pozitív légkört teremteni. Nem fogsz minden meccset megnyerni azzal, hogy csak úgy járatod a labdát és ezerszer passzolsz. Néha piszkosul kell nyerni, mi ma este ezt tettük.”

A játékostól megkérdezték azt is, hogy egyetért-e Tuchellel, miszerint szerencsések voltak. Bellingham azonban nem kommentálta a mondatot.

Jude Bellingham és Thomas Tuchel Fotó: ELSA/Getty Images via AFP

Tuchel később megvédte korábbi nyilatkozatát. Arról beszélt, hogy lenyűgözőnek tartja, ahogy csapata túllépett a nehézségeken, de edzőként úgy gondolja, hogy jobban is játszhattak volna.

Anglia 2018 után jutott újra vb-elődöntőbe. A válogatott szerdán a címvédő Argentína ellen folytatja. (via The Guardian)