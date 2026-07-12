Ketten meghaltak egy torontói lövöldözésben

Két ember meghalt, négyen súlyosan megsérültek szombaton egy kanadai lövöldözésben. A tűzharc egy több ezer embert vonzó torontói salsafesztiválon tört ki.

Frank Barredo, a városi rendőrség helyettes vezetője azt mondta, a nyomozók által összegyűjtött első információk szerint két személy lövöldözött egymásra, a helyszínen két lőfegyvert találtak. Feltehetően személyes leszámolás történt.

Fotó: MERT ALPER DERVAAY/Anadolu via AFP

Mark Carney kanadai miniszterelnök azt írta az X-en, hogy megdöbbentette a lövöldözés híre. A helyszínen a torontói polgármester, Olivia Chow azt mondta, mélyen megrázta és felháborította „a felelőtlen erőszakos cselekmény, amely egy családok, gyermekek és idősek által látogatott fesztiválon történt”. (via MTI)