Magyar Péter átlagosan 3-4 órát alszik éjszakánként, és talán tanárként dolgozna 8 év múlva

A szabadságát töltő Magyar Péter szombat este két órán keresztül válaszolt a Reddit-felhasználók kérdéseire.

A miniszterelnök többek között megvédte a kormányszóvivőket, a közvetlen köztársaságielnök-választás mellett foglalt állást, és azt írta, terveznek áfa- vagy szja-csökkentést. A politikai témák közül a Tisztítótűz-műveletet gond nélkül túlélő Nemcsok Dénesre vonatkozó kérdés volt a legérdekesebb.

A volt fideszes vezető kinevezésével kapcsolatban a miniszterelnök azt írta, egyeztettek a minisztériumi állománnyal, és a valóság nem az volt, ami a kommunikációban. Szerinte az említett pozíciót körülbelül 3 ember tudja jól betölteni, és továbbra is tartja, hogy a cégnél sem az alkalmazottak választják a cégvezetőt.

Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Egy Hír Tv-vel kapcsolatos kérdésre válaszolva azt írta, bizonyosan szigorítani kell a sajtó-helyreigazítási szabályokon és a szankciókon is.

Szóba került augusztus 20-a is. Magyar azt írta, az állami ünnepség szolidabb lesz, a tűzijátékot azonban már korábban megrendelték, így arról nem kellett dönteniük.

Magyar rengeteg magánéleti kérdést kapott. Párkapcsolati státuszát nemzetbiztonságilag kényes információnak minősítette, viszont válaszaiból kiderült, hogy nem találkozik Gulyás Gergellyel a parlamenten kívül. Naponta átlagosan 3-4 órát alszik, Varga Judittal, volt feleségével pedig szokott beszélni, de nem sokat. Az egyik kérdező arra volt kíváncsi, hol képzeli el magát 8 év múlva, erre azt írta: talán tanítana.

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