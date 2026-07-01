Akiket valamiért elkerül a Tisza Tisztítótüze

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Miközben Magyar Péter Tisztítótűz-hadműveletet hirdetett, Ruff Bálint pedig igyekszik politikai átvilágítással szűrni az embereket, már a harmadik olyan kinevezésnél (vagy nem leváltásnál) tart a Tisza-kormány, amelyeket minimum furcsának tartanak olyanok, akik ezekkel a régi-új főnökökkel dolgoztak.

A legfrissebb ilyen minibalhét a NAV új elnökének, Tamásné Czinege Csillának a kinevezése okozta. Horváth András, a „zöld dossziés" NAV-os posztolt róla felháborodottan a Facebookra. Csak emlékeztetőül: Horváthról 2013-ban azt írtuk, hogy „14 évig dolgozott az adóhivatalnál, és hatalmas csalásokat látott. Szólt a főnökeinek, szólt politikusoknak, szólt mindenkinek, de nem történt semmi. Idén ősszel otthagyta a munkahelyét, feljelentést tett az ügyészségen három leállított vizsgálat miatt, és nyilvánosság elé állt.” Ezek után ellene indult eljárás, amit aztán megszüntettek.

Szóval ő írta az új NAV-elnökről, hogy „amikor 2013. novemberében a nyilvánosság elé léptem a NAV-on belüli korrupciós és ÁFA-csalási ügyekkel (melyek feltárásán évek óta dolgoztam), régióvezetőként Tamásné volt az, aki lefolytatta azt a hétvégi (!) vizsgálatot, amelyben minden vádpont alól "tisztázták" magukat. " Erről a bizonyos hétvégi vizsgálatról itt olvashatják akkor cikkünket.

Azt is írja most Horváth, hogy Tamásné vezényletével eszkábálták össze az ellene indított eljárást, a „koncepciós jellegű feljelentést (büntetőjogi tényállást), amelyben adatsértéssel vádoltak."

„Tisztítótüzet ígérgettek, de amivel most a NAV-nál próbálkoztok, az puszta átmentése a NER-es ántivilágnak.",

áll Horváth bejegyzésében.

Horváth posztján cikkünk írásakor több mint ezer lájk és több mint ezer megosztás van, Hadházy Ákos is beszállt a témába, azt állítván a posztjában, hogy Tamásné miatt "több, nagyon komoly, nagyon elkeseredett ember" kereste őt meg.

Ennél jóval nagyobb körben váltott ki felháborodást, vagy legalábbis több jutott ki a nyilvánosságba Nemcsok Dénes ügyében. Ő a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium államtitkára lett, és megkapta ezzel együtt az EU-s forrásokat kezelő Nemzeti Fejlesztési Központ (NFK) felügyeletét. A Fidesz-kormányok alatt is hasonló posztokon dolgozott (itt elérhető az önéletrajza pdf-ben), ő vezette az uniós programok hatékony és szabályos megvalósításáért felelős Irányító Hatóságot akkoriban, amikor olyan, sokat bírált történetek voltak, mint a Tiborcz-féle Elios-botrány, vagy Mészáros Lőrinc EU-pénzes nagyberuházásai. Nem csak emiatt támadják, hanem amiatt, hogy állítólag toxikus főnök. Mostani kinevezése után az NFK dolgozói petíciót indítottak a menesztéséért, ezt a kétezer munkatárs közül több mint 1600-an írták alá.

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