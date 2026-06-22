„Ruff felel azért, hogy akik ki lettek rúgva az ajtón, ne másszanak vissza az ablakon” – a Tisza első hónapja hatalmon

„Ruff felel azért, hogy akik ki lettek rúgva az ajtón, ne másszanak vissza az ablakon” – a Tisza első hónapja hatalmon

„Ruff felel azért, hogy akik ki lettek rúgva az ajtón, ne másszanak vissza az ablakon” – a Tisza első hónapja hatalmon

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Június elején, egy hétfői frakcióülésen Magyar Péter felszólította a tiszás képviselőket, ha ellenérzéseik vannak Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolításával kapcsolatban, most van itt a lehetőség ezeknek hangot adni. Nem sokkal korábban járt le a Sulyoknak és a többi magas rangú fideszes kinevezettnek adott május 31-i ultimátum, és bár a kormányban és a frakcióban is sokan bíztak abban, hogy a köztársasági elnök végül lemond, ez nem történt meg.

Mivel önként nem ment, Sulyokot jogi úton kell a Tiszának eltávolítani, a miniszterelnök ehhez kért informális felhatalmazást a képviselőktől. Meg is szavaztatta őket. Nem volt ellenvetés. A kétharmados többség birtokában a többi részletkérdés, a döntés megszületett. „Éreztük ennek a súlyát, hogy felemeljük a kezünket, és a köztársasági elnöknek szevasz” – mesélte az egyik jelenlévő.

Magyar Péter június 20-án vasárnap jelentette be, hogy másnap ismertetik „az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az Orbán bábjainak vergődését lezáró Alaptörvény módosítást”.

Minden hétfőn, a plenáris ülés előtt tart frakcióülést a Tisza. A helyszín titkos, nem akarják, hogy valaki hívatlanul oda tévedjen. A parlament épületében találkoznak, a mobilokat kint kell hagyni, felvétel az ülésről nem készül.

Fotó: Németh Dániel/444

Ez a kormány és a frakció közötti egyeztetések legfontosabb fóruma, és a kétharmados felhatalmazás miatt a gyakorlatban itt dől el, milyen törvényeket vagy Alaptörvény-módosításokat fogad el az Országgyűlés. Az egyeztetésekre a Tisza-kormány valamennyi tagja meg van hívva (tehát azok is, akik nem parlamenti képviselők), igyekeznek is megjelenni, és válaszolni a képviselők kérdéseire, a kormány és az egyszerű frakciótagok közötti kommunikációnak nincsenek jelenleg más, bejáratott csatornái.

A frakcióüléseken Tóth Péter, a Tisza egykori kampányfőnöke, új pozíciójában a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója is jelen szokott lenni, de rendszerint nem szólal fel.

Tóth hosszas győzködés után vállalt szerepet az új kormányban, a választást megelőzően és még közvetlenül utána is azt hangoztatta, a megbízatása április 12-ig szól, utána visszavonul. A frakcióban sokan örültek annak, hogy Tóth végül velük maradt. Egykori kampányfőnökként valamennyi képviselőt személyesen ismeri, és az a szűk kampánystáb, amely közvetlenül az ő irányítása alatt dolgozott az elmúlt másfél évben, szinte teljesen egyben maradt.

Ők vagy a Miniszterelnökségen, vagy a frakció vezetésében kaptak helyet, így többen államtitkárok lettek (Kustánczi Norbert például politikai koordinátorként vett részt a kampányban, most a kormányzati kommunikációért felel), vagy frakcióvezető-helyettesi poszton dolgoznak tovább (Schummer Orsolya korábbi dél-alföldi vagy Kerekes Kinga korábbi Pest megyei régiós koordinátorok). Sokan közülük teljesen újak voltak a politikában két évvel ezelőttig, gyakorlatilag mindent maguktól, Magyart figyelve, vagy Tóth Pétertől, az ő irányítása alatt tanultak meg, aki így egyfajta politikai keresztapjuk lett, és bár Tóth az új pozíciójában már nem egyeztet velük közvetlenül, garanciát látnak benne arra, hogy a Tiszában ezután is rendben mennek majd a dolgok.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter is hasonló szerepet tölt be, mint Tóth. Bár őt személyesen csak a győztes választás után ismerték meg (Magyar a kampány alatt is többször kikérte a véleményét különböző ügyekben, amit Ruff is elismert egy interjúban, de ez nem volt publikus), valamennyien követték az elemző műsorát a Partizánon, ezért „kicsit olyan, mintha eddig is ismertük volna”, magyarázta egy forrásunk.

Ruffról és Tóthról is azt mondják, szigorú emberek, határozott elvárásaik vannak, és ezeket számon is kérik. Forrásunk úgy fogalmazott, ők ketten „ügyelnek arra, hogy tisztán menjenek a dolgok”. Abban több forrásunk is egyetértett, hogy Tóth és Ruff „nagyon erősek”, központi alakjai a Magyar-kormánynak. A miniszterelnök, akit egyébként kemény, domináns vitapartnernek és vezetőnek tartanak a pártban, ad a véleményükre.