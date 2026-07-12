Meghalt Lindsey Graham amerikai szenátor, Ukrajna egyik legnagyobb támogatója

Irodája közleménye szerint 71 éves korában meghalt Lindsey Graham, Dél-Karolina állam republikánus szenátora, aki pénteken még Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott Kijevben. Graham halálát „rövid és hirtelen betegség” okozta.

Volodimir Zelenszkij és Lindsey Graham július 10-én Kijevben Fotó: HANDOUT/AFP

Az NBC News információi szerint a mentők szívleállásról szóló bejelentés miatt érkeztek szombat este a politikus washingtoni otthonához. Fényképek alapján a mentősök egy személyt hordágyon vittek ki a ház előtt várakozó mentőautóhoz. A helyszínen rendőrök és tűzoltók is voltak.

Graham 2003 óta volt szenátor. Az amerikai felsőházban a költségvetési tanács elnökeként is dolgozott, novemberben pedig hatodik mandátumáért indult volna a szenátori választáson. A politikus Donald Trump elnök szoros szövetségese, egyben Ukrajna egyik legnagyobb támogatója volt. Miután pénteken találkozott Zelenszkijjel, és meglátogatott egy ukrán dróngyárat, azt mondta, megegyezett a Fehér Házzal, hogy az amerikai kormány újabb szankciókat hozzon Oroszország ellen.