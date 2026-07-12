Orbán János Dénes közpénzből működő szervezete 412 milliót fizetett az író kilenc művéért

Az Orbán János Dénes szakmai vezetésével működő Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) 412 millió forintot fizetett Orbán János Dénes kilenc művének felhasználási jogaiért.

A prae.hu cikke szerint a közpénzből gazdálkodó, állami íróakadémiát is működtető KMTG 2025 márciusa és 2026 áprilisa között vásárolta meg a jogokat, 6-7 éves időszakokra. A szerződéseket az Erős János, az Orfeum Mágusa, a Hamupipőke, a Dankó Pista, az Oroszlánszerelem, a Papucsszaggató királykisasszonyok, a Csongor és Tünde, a Búbocska és a Magyar Faust című művekre kötötték. A szerződések értéke nettó 28-56 millió forint között váltakozott.

Orbán János Dénes Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A bevásárlás nemcsak azért érdekes, mert Orbán János Dénes a KMTG szakmai vezetőjeként saját magától vásárolt szövegeket, hanem azért is, mert a KMTG csak tőle és az általa írt Dankó Pista és Oroszlánszerelmek című darabok zeneszerzőitől vett műveket. Legalábbis nettó 5 millió forint feletti összegben.

Külön érdekesség, hogy a kilenc műért kapott 412 millió forint több, mint a 2024-es Nobel-díjért járó 385 millió forint.

A 2023-ban Kossuth-díjjal jutalmazott Orbán János Dénes a magyar irodalom egyik központi szereplője lett az elmúlt években. Az erdélyi származású író tisztségeinek köszönhetően közpénzek milliárdjairól rendelkezhetett a NER-ben. Annak ellenére, hogy pénzügyileg egyáltalán nem volt stabil, erdélyi éveiben pénzhamisítás miatt is büntették. Ügyeiről ebben a cikkben írtunk bővebben.