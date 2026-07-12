Videón a pillanat, amikor bombák csapódnak be a kelet-ukrajnai Szumiban egy kávézó mellett

Öten meghaltak, köztük egy 13 éves lány, és legalább harmincan megsérültek, amikor szombaton siklóbombás támadás érte az északkelet-ukrajnai Szumi városát – közölte Artem Kobzar, a város polgármestere a Telegramon. A támadás pillanatait a városban működő kávézó biztonsági kamerája is rögzítette – írja a BBC.

A térfigyelő kamerák három különböző nézőpontból mutatták az eseményeket: az egyik kamera az üzleten kívül, kettő odabent készített felvételt. A videón látható, ahogyan az emberek a földre kuporodnak, miközben a közelben robbanások hallatszanak. Amint a robbanások elhallgattak, az emberek berohantak a kávézóba. Az egyik bomba egy buszmegállót talált el, emellett lakóépületek homlokzatában keletkeztek károk – írja a Reuters.

Volodimir Zelenszkij elnök közben fokozott diplomáciai erőfeszítéseket helyezett kilátásba annak érdekében, hogy Kijev gyorsabban jusson légvédelmi eszközökhöz, mivel a készlethiány miatt az ország kiszolgáltatottabbá vált az orosz támadásokkal szemben.

„Változtatásokat készítek elő Ukrajna diplomáciai erőfeszítéseiben. A partnereinkkel való együttműködés új szintjére van szükségünk annak biztosításához, hogy a fegyverszállításokról kötött megállapodásokat teljesítsék” – mondta Zelenszkij.

„Az állami vezetők által megkötött megállapodásokat sokkal gyorsabban és teljeskörűbben kell végrehajtani” – mondta.

Elmondása szerint ez arra a megállapodásra is vonatkozik, amit ezen a héten kötött Donald Trump amerikai elnökkel arról, hogy Ukrajna engedélyt kapjon Patriot elfogórakéták gyártására. Ukrajnának kritikusan kevés eszköze maradt a Patriot légvédelmi rendszereihez, és az elmúlt hónapban jórészt képtelen volt lelőni az orosz ballisztikus rakétákat.