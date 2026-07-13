Az utolsó pillanatban mentettek ki egy megégett brit házaspárt a spanyol erdőtűzből

Az utolsó pillanatban sikerült kimenteni az andalúziai erdőtűzből egy brit házaspárt: a túlélőket kereső polgárőrök már végeztek a terület átvizsgálásával, amikor úgy döntöttek, mégis visszamennek még egyszer megnézni, biztos nem maradt-e valaki a tűz által körülvett területen.

Ekkor hallották meg a fák ropogása közben a kétségbeesett kiáltást, amivel az ő sípjeleikre válaszolt valaki. Bár először abban sem voltak biztosak, hogy nem a saját visszhangjukat hallják-e, hamarosan megtalálták a két embert, egy túrázó brit házaspár tagjait.

Az áldozatok testének 40 százaléka megégett, így óriási erőfeszítés lehetett már az is, hogy felemeljék a hangjukat. Végül két óra elteltével tudták kimenteni őket. A két brit túrázó ugyan súlyos sérüléseket szenvedett, de a spanyol orvosok szerint az életük már nincs veszélyben.

Az Almería tartományban lévő Los Gallardos nevű település mellett csütörtökön kezdett égni az erdő, a lángok pedig hamarosan átcsaptak a faluba is. 1500 embert kellett evakuálni, köztük sok külföldit is, a környéken ugyanis nagyon sok áttelepülő, főleg britek laknak.

A tűznek 13 halálos áldozata van, többen menekülés közben égtek bent az autójukban. A tűzoltók hétfőre nagyjából már megfékezték a lángok terjedését, de összesen 7000 hektárnyi terület égett le. Franciaországban szintén súlyos erdőtüzeket okozott a szélsőséges időjárás.