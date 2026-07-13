Gulyás Gergely lemond a frakcióvezetői pozícióról

„A legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki közjogi értelemben nem lehet vezetője annak, ezért lemondok a frakcióvezetői tisztségről” – mondta Gulyás Gergely.

A Fidesz frakcióvezetője a parlament hétfői plenáris ülésének kezdetekor jelentette be rendkívüli sajtótájékoztatón, hogy lemond a tisztségéről. Azt mondta, a Tisza alkotmánymódosítása példátlan határátlépés, és olyan politikai versenyt alakít ki, amiben a képviselők legalább fele ki van zárva a versenyből. Ezzel a képviselők 12 éves mandátumkorlátozására utalt.

Gulyás azt kéri, hogy a frakciót olyan politikus vezesse, aki 2030 után is indulhat választáson.

Fotó: Németh Dániel/444

Gulyás arról is beszélt, hogy Sulyok Tamás leváltása és a miniszterelnök elmúlt időszakban tapasztalt erőszakos hozzáállása is példátlan, ezért a fideszesek az ülésről való távolmaradásukkal tiltakoznak, a frakció figyelemfelhívásként megkoszorúzza Antall József sírját.

Gulyás után a KDNP frakcióvezetője, Rétvári Bence is beszélt. Azt mondta, nem lesznek statiszták Magyar Péter filmszínházában. A mai eseményre feketébe öltöztek, mert szerintük az alkotmánymódosítás napja a magyar demokrácia gyásznapja lesz. Ő viszont nem mond le, a tiltakozás más formáját választják a KDNP-sek.

Rétvári arról is beszélt, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal a félelemkeltést szolgálja a politikusokkal és a mindennapi emberekkel szemben.