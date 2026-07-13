Magyar szerint a Fidesz nem engedi Sulyoknak, hogy lemondjon, Gulyás szerint ez nem igaz

Magyar Péter (balra lent) és Gulyás Gergely (állva) Fotó: parlament.hu

A Facebookon csapott össze Magyar Péter miniszterelnök és Gulyás Gergely fideszes frakcióvezető, a téma az Alaptörvény 17. módosítása, amiről ma, hétfőn szavaz a Parlament. Ebben szerepel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása és Sulyosk Tamás köztársasági elnök leváltása is.

Magyar Péter posztolt elsőként, erős indítással:

„Tudjuk, hogy mire készül a bukott állampárt! Tudjuk, hogy a Fidesz kézi irányításra tért át a Sándor-palotában."

A miniszterelnök ezután arról írt, hogy az alkotmány értelmében a köztársasági elnöknek öt napja van aláírni a ma elfogadandó jogszabályt. Amit tartalmilag nem vizsgálhat Sulyok, kizárólag közjogi érvénytelenség esetén küldhetné meg az Alkotmánybírósághoz előzetes normakontrollra. Magyar szerint Sulyok tudta, hogy ilyesmi nem áll fenn, ezért „a múlt hét közepéig úgy tűnt, hogy az elnök kénytelen-kelletlen, de alá fogja írni az elfogadott Alaptörvény-módosítást és ezzel a saját leváltását."

De - és itt jön Magyar posztjának legkeményebb állítása - a miniszterelnök szerint

„szerda környékén a Fidesz akcióba lépett, és megtiltotta a köztársasági elnöknek az aláírást, ezzel tulajdonképpen szembe menve az Alkotmánnyal."

Erről az állítólagos fideszes akcióról további vélt részleteket is megosztott, bizonyítékok közlése nélkül:

„Gulyás Gergely vezetésével a Fidesz előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az elnöknek kéne beadnia, ellehetetlenítve ezzel a módosítás hatályba lépését és így az orbáni maffia letörését. Az Alkotmánybíróságon Orbán Viktor régi samesza, Polt Péter már várja a Fidesz által szövegezett “elnöki” beadványt, hogy akár örökre elfektesse az ügyet.”

Magyar a fentieket alkotmányellenesnek tartja, és alig burkoltan meg is fenyegette a résztvevőit:

„Legyen mindenki számára teljesen világos, aki ebben a sötét, alkotmányellenes akcióban részt vesz, és ezzel megakadályozná a demokratikus népakarat érvényelsülését, hogy ezért később vállalnia kell a felelősséget.”

Magyar végül megismételte, mi fog történni, ha Sulyok tényleg nem írja alá:

„Amennyiben Sulyok Tamás a maradék integritását is elvesztve meghajol Orbán Viktor maffiafőnök parancsának, és nem írja alá öt napon belül a ma elfogadásra kerülő Alaptörvény-módosítást, akkor az Országgyűlés elindítja ellene a megfosztási eljárást. Ezt követően az Alaptörvény szerint a köztársasági elnök már nem gyakorolhatja a jogköreit, és helyette az Országgyűlés elnöke tudja aláírni a jogszabályt.”

Nem sokkal később megérkezett Gulyás Gergely reakciója. A fideszes frakcióvezető szerint konkrétan semmi sem igaz a Magyar által leírtakból:

„A miniszterelnök kipihenten sem képes igazat mondani. Az alkotmánymódosítás kapcsán rám, illetve a Fidesz-frakcióra vonatkozó valamennyi állítása valótlan.”

Gulyás ezután, további részletezés nélkül még egyszer tagadta a vádakat:

„Miközben ma a Tisza az elmúlt 36 év leggyalázatosabb parlamenti döntésére készül, a miniszterelnök minden alapot nélkülöző vádakat fogalmaz meg azokkal szemben, akiket éppen közjogi eszközökkel akar kiiktatni a demokratikus versenyből.”



