Megdöbbentő képeket mutatott be Navracsics Tibor arról, hogy az ország egyes kistelepülésein a magyarokat kiszorították a szanszkritok, a thaiok és a cro-magnoniak

Nagyon furcsa képekkel illusztrálta Navracsics Tibor, hogy szerinte mennyire klassz volt az elmúlt 16 évben magyar önkormányzatnak lenni. Az exminiszter a következő mondattal vezette fel facebookos bejegyzését:

„Két, teljesen véletlenszerűen kiválasztott kép illusztrációként arról a pokoli tizenhat évről, amit a magyar embereknek és önkormányzatoknak át kellett élniük.”

A „pokoli" itt persze ironikusan értendő. A két illusztráció mindegyike különleges.

Az első kép az organikus kerítéssel Fotó: Apple Photos Clean Up

Az első egy olyan vidéket mutat be Magyarországról, ahol a kerítések olyan organikusan nőnek, mint a növények és olyan szelíden folynak bele a táblákba, mint a Kis Túr a Tiszába:

A második kép láttam azonnal elszégyelltem magam.

Fotó: Apple Photos Clean Up

Magyar embernek tartom magam, és még sosem jártam az ország szanszkrit és thai ábécét használó vidékein.

Milyen honpolgár vagyok én?

És eleve: úgynevezett liberálisként pózolva állok ki úgy általában a kisebbségekért, az erényeimet csillogtatva, miközben semmit sem tudok Veszprém megye felső-egyiptomi és cro-magnoni kisebbségeiről!

A kommentelők persze primitívek, és arról írnak, hogy Navracsics AI-fotókat használt. Ilyen ország ez!