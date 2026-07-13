A Botanic Sancturay Antwerp

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterként az osztályon felüli luxust kedvelte: külföldi útjai során többször is előfordult, hogy éjszakánként 7-800 ezer forintos árú lakosztályokban aludt. Illetve az is, hogy olyan ötcsillagos hoteleken belül, ahol már néhány százezer forintért minőségi szobában lakhatott volna, de ő közpénzen az 5-700 ezer forintos, legdrágább opciót választotta. Mindez a 24.hu által megnyert adatigénylési per miatt derülhetett ki, az NGM ugyanis sokáig nem adta ki nekik a kért adatokat. Így került most napvilágra az is, hogy Nagy rendszeres brüsszeli munkaútjai során visszatérően szállt meg egy osztályon felüli antwerpeni luxushotelben. Pedig a belga város forgalomtól függően 50-110 perc autózásra esik Brüsszeltől, illetve az ottani EU-negyedtől. Az egykori kolostor helyén kialakított komplexumban cserébe különleges wellness-részleg és 4 gourmet étterem található.

Nagy Márton fél éven belül háromszor is megszállt a Botanic Sanctuary Antwerpben - írja a 24.hu -, miközben a minisztérium szerint az úti célja mindegyik esetben Brüsszel volt, és nem tudni arról, hogy volt-e bármilyen programja Antwerpenben. A volt kolostorban egy szoba 150-900 ezer forint.

A minisztérium által kiadott adatok szerint Nagy Márton kilenc hónap alatt összesen 12 külföldi úton vett részt, ebből négyszer utazott Brüsszelbe, és háromszor az antwerpeni luxushotelben szállt meg.

A legelső útján, 2024 novemberének végén Nagy 4 éjszakát töltött Belgiumban, a magyar uniós elnökség utolsó napjaiban. Csütörtökön és hétfőn is voltak hivatalos programjai, így a hétvégét is kint töltötte. A fideszes politikus egyből magasra a tette a lécet: a fent említett antwerpeni szálloda mellett a Brüsszel központjában álló, a Small Luxury Hotels of the World hálózatba tartozó, ötcsillagos Juliana Hotelben béreltek neki szobát. A szállásköltsége 4 éjszakára összesen 3 325 597 forint volt, vagyis éjszakánként 831 399 forint. A Julianában egy szoba olyan 150-180 ezer forint, az elnöki lakosztály viszont már 7-800 ezer. Bár a közadatigénylésre olyan részletek nem derültek ki, hogy a 4 éjszaka hogyan oszlott meg a két szálloda között, a nyolcszázezer feletti átlagár arra utal, hogy Nagy mindkét helyen az elképzelhető legdrágább opciót vette igénybe.

Az ilyen szállodákban dinamikusan változhat az árazás, ezért pár hónappal később, 2025. február közepén valósággal ünnepelhettek a magyar adófizetők, amikor az igényes miniszter két éjszakát töltött a Botanikban és a brüsszeli ötcsillagos Amigóban az Ecofin Tanács ülése miatt. Ekkor ugyanis éjszakánként átlag 425 ezer, összesen 951 723 forintból megúszhatták Nagy tartózkodását Antwerpenben.

Március elején újabb kétéjszakás Ecofin-ügyi kiruccanás következett egy négycsillagos, illetve egy ötcsillagos brüsszeli hotelben, összesen 1 millió 23 ezerért, azaz 511 ezer körüli átlagáron.

Május elején volt a sorban utolsó, Ecofin miatti utazás, ekkor az antwerpeni törzshelyen és egy újabb brüsszeli ötcsillagosban éjszakánként 721 ezer, összesen 1 millió 442 ezer forintot költöttek az adófizetők Nagy Márton nyugodt alvására.

A 24 által kiperelt adatok alapján a vizsgált, 9 hónapos időszakban Nagy Márton a fentieken felül tovább hét ötcsillagos szállodában szállt meg külföldi útjai során. Ezek közül a legelitebb az éjszakánként 796 ezer adóforintból finanszírozott bécsi Rosewood Vienna volt, a legolcsóbb pedig a szófiai Juno Hotel 114 ezer forinttal. Kínában vagy nem elég drágák a hotelek, vagy mindenhol foglalt volt az elnöki lakosztály, mert két itteni utazása során Nagy éjszakánként átlagosan 200 ezer forintért vesztegetett kutyaólakban volt kénytelen megszállni.

Korábban mi is részletesen írtunk arról, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által szervezett utakon Nagy Márton utazásai a szállás- és közlekedési költségei, valamint az esetenként vele tartó delegációk költségei két év alatt meghaladták a 132 millió forintot, és emlékezetes pillanat volt az is, amikor Nagy Mártonék osztrák szállodában tartottak volna találkozót, majd amikor megjelent a 444, lemondták az egészet.