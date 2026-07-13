Orbán János Dénes a minisztériumra hárítja a felelősséget, amiért az általa vezetett szervezet 422 millióért vásárolta meg a művei felhasználási jogait

„Annak, aki azzal gyanúsít, hogy én kiutaltattam magamnak a szóban forgó összegeket, fogalma sincs az állami bürokrácia szigoráról és eljárásrendjéről” – reagált közleményben Orbán János Dénes arra a nagy vihart kavart tegnapi hírre, hogy az általa vezetett Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) 412 millió forintot fizetett kilenc művének felhasználási jogaiért.

A KMTG a 24.hu-nak megerősítette a hírt, ugyanakkor pontosította az összeget: 422 899 120 Ft. A kérdésre, hogy problémásnak érzik-e, hogy közpénzből vásárolták meg ezeket a jogokat, mialatt Orbán János Dénes a szervezet szakmai vezetője, így válaszoltak:

„Orbán János Dénes nem Társaságunk ügyvezetője, hanem szellemi vezetője, és semmilyen összeférhetetlenség nem merül fel.”

A KMTG és Orbán egyaránt azt fejtegeti, hogy ez az egész a minisztérium felelőssége. Az amúgy elvileg fiatal alkotók képzésével és menedzselésével foglalkozó állami szervezet hangsúlyozza, hogy „egy egész apparátus vizsgálja át a jogszerűséget, Társaságunk csupán végrehajtója a minisztériumi döntésnek. Azt is fontos megjegyezni, hogy mindez hivatalos projekttámogatásból valósult meg, és a támogatást nem ítélik meg előzetes egyeztetések, munkaterv, költségterv és indoklás nélkül. Azaz a döntési hatáskör a kulturális kormányzaté, nem pedig Társaságunké.”

Orbán leírja majdnem ugyanezt, és hozzáteszi: „A mindenfélét vizionáló kommentelőket is ki kell ábrándítanom:

nekem ebben a regiszterben semmilyen döntési pozícióm nem volt, én a szerződő fél vagyok,

aki olyan szerződéseket írt alá, melyeket a teljes apparátus – számos jogász, ügyvéd, bürokrata és állami vezető – jóváhagyott és ellenjegyzett. Meggyőződésem, hogy ennyi szakember nem vállalta volna a felelősséget, amennyiben a támogatás felhasználása és a szerződések támadhatók.”

Orbán mint az Operettszínház szerzője hosszan sorolja, milyen történelmi potenciál rejlik az operettben, és hogy ott sokkal magasabbak a honorok, mint az irodalomban. Szerinte a tegnap óta megjelent cikkek összemosták a munkadíjat a felhasználási jogok értékesítésével: a munkadíj bruttó 7,5–15 millió Ft volt librettónként, a felhasználási jogokat illető szerződések értelmében a szerződések időtartama alatt történő minden jegy- és egyéb értékesítésből származó alkotói royalty pedig a KMTG-t és ezáltal a fenntartó minisztériumot illeti meg.

Hogy az előző kormány mekkora üzletet csinált, arra azt a példát hozza fel, hogy a Dankó Pista című, március végén bemutatott nagyoperett premierjéből Orbán állítása szerint a KMTG 8,2 millió forintot bevételezett, egyetlen előadásból. Ennek az állításnak a valóságtartalmát egyelőre nem áll módunkban megerősíteni, arról a közlésről nem is beszélve, miszerint

„jelenleg ez a kulturális kormányzat talán legjobb befektetése.”

Frissítés: Hogy akkor miért adta át ezt az aranytojást tojó tyúkot az államnak? Orbán szerkesztőségünknek is elküldött közleménye erre kissé zavaros választ ad. Ha jól értem, azt állítja, hogy csak úgy lehetett elkezdeni a projektek fejlesztését, ha a librettó szerzői jogai már állami kézben vannak, mivel ez egy állami intézmény projektje: „Ahhoz viszont, hogy a megzenésítés folyamata elkezdődjék, a Társaságnak és a befektető Fenntartónak tulajdonolnia kell a felhasználási jogokat, ellenkező esetben egyszerűen nincs jogi alapja a megzenésítésnek és az azzal párhuzamosan zajló díszlet-, látvány- és jelmeztervezésnek, jogi alap nélkül pedig hogyan fektetne be bármibe is egy kulturális kormányzat?” (24.hu, teljes közlemény)