Trip a javából: mentőcsapat hozta le a hegyről az összeomlott labradort, pedig a kutya csak betépett

Full készen volt a füves kutya

Klasszikus betépős félelem, úgynevezett parázás, hogy a lelazult drogfogyasztóra hirtelen közfeladatot ellátó személyek rontanak rá, és elhurcolják. Ez azonban igen-igen ritkán történik meg a valóságban. Így most, hogy igen, még a BBC és a 444 is megírja. Pedig a friss, igaz történet főszereplője még csak nem is ember, hanem egy kutya, a Tokyo nevű fekete labrador.

Tokyo és gazdája, a kutyakiképzőként dolgozó Christina a Brit szigetek legmagasabb pontjára, a skóciai Ben Nevis 1345 méteres csúcsára igyekeztek, amikor Tokyo egyszer csak csámpázni kezdett, majd némi tántorgás után összeesett, és nem igazán tudott lábra állni. A kihívott hegyimentők hordágyon vitték a kutyát a legközelebbi állatorvoshoz, ahol az ijesztő előjelekre rácáfolva Tokyo aránylag hamar helyrejött. A doktor pedig hamar rájött a megoldásra: a kutya eldobott füvet - vagy space cake-et - evett. A gazdája nem is érti, hogy létezhetnek olyan emberek, akik elszórják a spanglijukat.

A gazda a BBC-nek azt mondta, hogy sosem ijedt meg ennyire. El tudom képzelni, mert egy barátom törpetacskójával is történt hasonló, és ő azt mesélte, hogy először epilepsziára gyanakodott, olyan furcsán kezdett imbolyogni meg remegni a kis X., hogy az állatorvos az összes létező képalkotó és egyéb vizsgálat elvégzése és durván 150 ezer forint bekasszírozása után után vegyen egy nagy levegőt és megkérdezze tőle a telefonban: „Az Ön által említett, előző napi buliban, előfordulhattak, HÖMM, HÖRÖMM, marihuánaszármazékok?!"