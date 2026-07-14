A meleg és a csapadékhiány miatt július eleje óta 86 centimétert apadt a Duna Gödnél

Július eleje óta több mint fél métert apadt a Duna a gödi vízmércén, ennek nyomai pedig Dunakeszinél is látványosak – írja az Időkép.

A mederből egyre szélesebb kavicsos, iszapos partszakaszok kerülnek elő, a víz pedig jóval beljebb húzódott a megszokottnál. A gödi vízmércén július 4-én még 78 centiméteres vízállást mértek, hétfőre azonban ez mínusz 8 centiméterre csökkent.

A Duna vízszintje így mindössze kilenc nap alatt 86 centimétert csökkent ezen a szakaszon.

A Duna Pilismarótnál. Fotó: Németh Dániel/444

A gyors apadás hátterében a tartós csapadékhiány, valamint a hosszan tartó meleg és száraz idő áll. Bár az elmúlt napokban helyenként záporok és zivatarok is kialakultak, ezek csak kisebb területeket érintettek. A Duna vízgyűjtőjének nagy részén nem hullott annyi csapadék, ami érdemben megemelhette volna a folyó vízszintjét.