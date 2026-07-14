Bár 8,7 milliárdot már kifizettek Balásy Gyula cégének, végül más rendezheti az augusztus 20-ai állami ünnepséget

A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Zrt. (NRÜ) felmondta Balásy Gyula cégének keretszerződését, így nem a Lounge szervezi az augusztus 20-ai állami rendezvénysorozatot.

A HVG cikke szerint az NRÜ még februárban kötött keretszerződést a Lounge Event Kft.-vel. A cég a tűzijátékot 5 milliárd forintért, a kapcsolódó eseményeket további 12,5 milliárd forintért vállalta. Balásyék megkezdték az egyedi megrendelésék teljesítését, az NRÜ pedig ki is fizetett nekik 8,7 milliárd forintot.

Májusban azonban hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával nyomozás indult a Balásy-cégek ügyében, a cégcsoport számláit zárolták és a NAV is végrehajtást indított. A zárolás miatt az augusztus 20-ai munkákat ténylegesen elvégző alvállalkozókat sem lehetett kifizetni.

A Tisza-kormány és az NRÜ „nem tartotta elfogadhatónak, hogy a programot a korábbi, indokolatlanul költséges keretszerződéses konstrukcióban valósítsák meg”, ezért felmérték a piaci lehetőségeket, és megkeresték azokat a rendezvényszervezőket, amik a rövid határidő ellenére is képesek lehetnek a rendezvény megvalósítására.

Az NRÜ július 7-én hirdetett új közbeszerzési eljárást, július 13-ai ajánlattételi határidővel. Az állami cég az időszűke miatt a hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárás mellett döntött. Ez egy nyilvánosságot és versenyt kizáró közbeszerzési forma. A cégeket célzottan hívják meg, majd egy gyors tárgyalásos szakasz után kiválasztják a győztes vállalkozást. A Belügyminisztérium válasza alapján három céget hívtak meg az eljárásba, amit a közeljövőben le is zárnak.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Az állami ünnepséget „csökkentett műszaki tartalommal” rendezik meg, ez azonban a Belügyminisztérium szerint nem érinti az ünnep méltóságát és a résztvevők biztonságát. A fő attrakció idén is a hagyományos esti show lesz, drón- és fénytechnikával, parlamenti fényfestéssel, majd 10 perces tűzijátékkal és 2 perces görögtűzzel.

Érdekesség, hogy a rendezvénynek kötelezően meg kell jelennie a telex.hu, a noklapja.hu, a 24.hu, a story.hu és a mariaclaire.hu oldalakon. A Belügyminisztérium szerint „a felületek nem politikai szempontok alapján, hanem az egyes célcsoportok hatékony elérésére tekintettel, szakmai, célcsoport-elérési és médiatervezési szempontok alapján” lettek meghatározva.

Az NRÜ elmúlt négy évben kötött szerződéseiről ebben a cikkben írtunk bővebben.