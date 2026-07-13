A választások utáni első szerződését egy Tisza-közeli céggel kötötte az addig Balásyékat hizlaló Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség

gazdaság

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Egészen változatos módon tömték állami pénzzel a Lounge csoportot, még mindig bukkannak elő újabb tételek. A kormányváltás után közérdekű adatigényléssel kikértük Rogán Antal minisztériumának háttérintézménye, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, és az alá tartozó Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség 5 millió forint alatti szerződéseit, 2022-ig visszamenőleg.

Ebből kiderült, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal „a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság költségkalkulációjával kapcsolatos tervezési feladatokra”is kötött egy 3 millió forintos keretszerződést két Balásy-céggel. A szerződés kezdete 2022. szeptembere volt, és annak az évnek a végén járt le. Akkor már Németh Balázs, addigi M1-es műsorvezető, jelenlegi fideszes országgyűlési képviselő vezette a budapesti atlétikai vb-t szervező Budapest 2023 Nonprofit Zrt.-t. Azt nem tudni, hogy ezt a szerződést konkrétan ő írta-e alá, de voltak olyan, összesen több milliárd forintnyi keretszerződések, amelyeket igen. A beszerzést akkor is a Nemzeti Kommunikációs Hivatal intézte. A vb szervezése és lebonyolítása több mint 70 milliárd forintba került, a pénz jó része Balásy cégeinél kötött ki.

Balásy Gyula a bűnbánó kontrollos interjú közben
Fotó: Kontroll/Youtube

A hivatal és az ügynökség elmúlt években közzétett, 5 millió forint feletti szerződéseinek listája alapján a Balásy-cégek kifizetőhelye a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség volt, amely a létrehozása óta csak náluk költött el milliárdokat.

Idén az első negyedévben például több, mint 30 milliárd forint értékben kötöttek velük keretszerződéseket, amiből a legnagyobb tétel, csaknem 10 milliárd forint az augusztus 20-i programsorozat szervezésére és kommunikációjára ment volna el. Ennek lőttek: a kormányváltás után a Belügyminisztérium bejelentette, azonnali hatállyal felmondja a Balásy-cégekkel kötött szerződéseket.

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