Radnai Márk: Ott jártak, és valami jelet hagytak

Lelassít a Skoda a pilismaróti művelődési háznál, egyendzsekis figurák szállnak ki az autóból a szemerkélő esőben. Csak amikor elkezdődnek a kézfogások az egybegyűltekkel tűnik fel, hogy mégsem egyformák azok a sötétkék dzsekik. Tiszás logó, magyar zászló mindegyiken van, de nagy fehér betűkkel a hátán csak egyvalaki hordja a nevét: Márk.

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke és országgyűlési képviselőjelöltje Komárom-Esztergom megye 02-es választókerületében. Pilismarót is ehhez a választókerülethez tartozik, Radnai fórumot fog tartani a művházban. Március 26. van, tizedik napja járja a körzetét, este Esztergomban zárja a napot Magyar Péterrel közösen.

Radnai körül jó 15 fős stáb sürgölődik. Ez nem jellemző a Tisza képviselőjelöltjeire, de Radnai a párt egyik legismertebb arca, Magyar Péter egyik legkorábbi támogatója – ezt ő maga is elismétli majd többször a beszédében. A színházi-filmes világból csöppent a pártpolitikába, de korábban vállalkozott is. Meglátszik mindkettő.

Fotó: Németh Dániel/444

Radnai más kampányt visz helyben, mint a többi tiszás jelölt, több szó van nagy víziókról, és a 38 éves alelnöknek egyébként is van egy startupper imidzse, a kabát, a feltűrt pulcsi, a gyorsan vágott, drónfelvételekben gazdagon közösségi médiás videók azt akarják sugallni, nemhogy a Fideszt, a politikát mint olyat is meghaladtuk, és dinamikus, ambiciózus cégvezetők fogják a pilismarótiakat képviselni az Országgyűlésben.

A körzetjárásának azt a címet adták, hogy magyar Toszkána. És mi az a magyar Toszkána? „Egy olyan közös vízió, amire 20 év múlva is büszkék lehetünk” – írják ebben a posztban például. A magyar Toszkána azt jelenti, hogy minden jobb lesz. Olyan lesz, mint külföldön, ahol jobb.

Radnai el is meséli aznap a pilismaróti művházban, hogy mielőtt megkereste volna „Péter”, hogy segítsen megrendezni az első színpadra lépését 2024. március 15-én, azon gondolkozott, külföldre költözik. Nem új ajánlat a magyar politikában Nyugat-Európát ígérni, a stílus viszont új.

Fotó: Németh Dániel/444

Fotó: Németh Dániel/444

Radnai nem leereszkedő, és nem mulasztja el dicsérni a választókerülete szépségét, az itt lakó derék embereket. Morális, gazdasági, és társadalmi válságról beszél, de jól megnyomja a gazdaságit, abba belefér a korrupció is, az MNB-botránnyal a körzetjárása során megismert kisnyugdíjast állítja szembe.

Nem szónokol rosszul, de nem is magával ragadó. A retorika a jól bevált kicsiből a nagyba, személyesből a közösbe, helyiből az országosba és vissza dinamikát követi, de ez működik, és közérthető. Elmondja ő is, hogy nincs tiszás és fideszes, és hogy a propaganda hazudik.

A technokrata megoldásoknak viszont igazi apostola. „Nem apatípusra van szükség, hanem az országot előrevivő szakértőkre” – meggyőződéssel mondja. Részletek nem kerülnek szóba. Ügyvezetésről beszél, ahol az ország egy cég. Nem tartják sokra a politikusokat ebben az országban, és Radnainak nincs jó tapasztalata az állammal, de cége már volt.

Fotó: Németh Dániel/444

Helyi beágyazottságát is hangsúlyozza, az unokatestvére a közelben autószerelő, a nagybátyja Esztergomban villanyszerelő, a szülei a térségben élő nyugdíjasok. De Radnai fővárosi ember benyomását kelti. Nem tudom, hogy ez számít-e, Komárom-Esztergom megye nem éppen félreeső vidék, ez látszik a közönségén is. Végső soron a fő üzenet ugyanaz, mint bárhol máshol: „a rendszerváltás részesei vagytok”.

A rendszerváltás részesei a beszéd után aláíratják Radnaival a tiszás tábláikat (ilyet se láttunk más jelöltnél), kezet ráznak vele, sok sikert kívánnak. Az esti esztergomi buli előtt az alelnöknek még egy programja van, a megyeszékhelytől alig 10 perc autóútra fog horgászni.

Kint a stábbal egyeztetik a továbbiakat, poénkodnak, összeszokott brigádnak látszanak. Sokukat már a Tisza legelső országjárásán, az EP-választás előtt is lehetett látni vidéki rendezvényeken. Zelcsényi Miklós is köztük van, aki ugyan tavaly novemberben bejelentette, hogy hátrébb lép a pártmunkától, de Radnainak még helyben segít programokat szervezni. (Zelcsényit a NAV költségvetési csalással gyanúsítja, erről itt írtunk.)

Fotó: Németh Dániel/444

Radnainak sok filmes van a csapatában, akikkel még a politikai szerepvállalása előtt került kapcsolatba. Ezek a kampányok egyébként is hasonlítanak egy forgatásra, jeleneteket kell eljátszani, néha van közönség, néha nincs. A Búbánatvölgyben a tóparton például szinte csak a stáb van ott, amikor Radnai nekiáll horgászni egy videó kedvéért.

Hideg van a völgyben, néha elered az eső is. Radnai a kamerákon kívül is beszélget a horgásszal, aki felajánlotta, hogy szerepel vele a videóban. Kérdezgeti, érdeklődik, vagy azt mutatja. Neki is van horgászós sztorija, gyerekkorában kijártak, elmeséli, nevetnek.

Fotó: Németh Dániel/444

Fotó: Németh Dániel/444

Még nem forog a kamera, amikor egyszer csak nagy hasú, borostás ember jelenik meg a vízparton. Egy kalauz határozottságával kérdőre vonja a stábot, mégis mi járatban.

– Én országgyűlési képviselőjelölt vagyok, horgászni fogunk.

– Jegy, napijegy, van-e érvényes?

A halőr biztos, mint a halál, de a tiszások fel vannak készülve, előkerül a jegy az egyik stábtag kabátzsebéből, a férfi nyugtázza, és elbattyog.

„Te adsz egy totált, Fecó meg a spiccet filmezi” – Radnai videós rendezője korábban évekig forgatott a Fishing & Hunting horgász-vadász csatornának, több természetfilmes dokumentumfilm fesztivált is nyert. Hazai terep lesz ez a kis pecázás, szakszerűen instruálja Radnait is, „orsónál fogd meg a botot, úgy könnyebb”. Közben a drón már a levegőben.

Hangosan örömködik a stáb, amikor Radnai végre kifog valamit. Ha elég hosszan nézel valakit, ahogy horgászik, elkezdesz neki szurkolni.

Fotó: Németh Dániel/444

Radnainak születésnapja van, amikor végzett a pecázással, helyi tiszások meglepik egy tortával a tóparton. Elfújja, kíván („szerintetek mit kívántam?”), kap egy üveg rumot is, azt majd „aznap este”. Esztergom előtt még van egy kis időnk leülni vele, feltenni neki néhány kérdést. Az elmúlt napokban több hangfelvétel is megjelent egy rejtélyes Facebook-oldalon. Az elhangzottakat Radnainak tulajdonítja az oldal, és ezt felkapta a fideszes média is. Erről is kérdeztük Radnait.