Dua Lipa inspirálónak tartja a Trump vejéhez köthető luxusüdülő elleni tiltakozásból lett albán flamingóforradalmat

Ugyan korábban amerikai politikusok – republikánusok és demokraták egyaránt – felszólaltak a Trump vejéhez köthető luxusüdülő elleni tiltakozásból kinőtt albániai flamingóforradalom mellett, a nemzetközileg jegyzett popsztárok mindezidáig távol maradtak a témától.

A koszovói albán hátterű szülőktől származó Dua Lipa azonban elismerését fejezte ki a hatodik hete tüntető albánoknak, a demonstrációkat inspirálónak nevezte.

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A tüntetések középpontjában a Sazan nevű albániai szigetre és a Vjosa–Narta flamingókban gazdag, védett partvidékére tervezett luxusüdülőhelyek és komplexumok állnak – a projektet Donald Trump vejéhez, Jared Kushnerhez köthető cégek és öböl menti befektetők finanszíroznák. A beruházás becsült értéke 1,4 milliárd euró, közel 500 milliárd forint körül mozoghat.

A popsztár kiállását a Tiranában tüntetők lelkesen fogadták.

Aleksander Trajce, az ország vezető természetvédelmi szervezetének elnöke azt mondta, hogy az énekesnő erőteljes üzenetet küldött, ami sok olyan fiatalabb albánt inspirálhat, aki példaképként tekint rá. „Ez a tüntetéseink 45. napja, és nincs jele annak, hogy véget érnének” – mondta Trajce.

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A tiltakozásokat az is táplálja, hogy sokan nem látnak valódi átláthatóságot a projekt körül. A beruházás előzetes jóváhagyást kapott, miután az albán parlament módosította a környezeti szempontból érzékeny területeket védő szabályokat. Nincs bizonyíték arra, hogy Kushnernek szerepe lett volna a törvénymódosításban, az ellenzők szerint azonban már maga a folyamat is azt a benyomást kelti, hogy a politikai rendszer a nagy befektetők igényeihez igazodik.

„Ami számomra valóban aggasztó, az az az elv, hogy a kormány bármiféle nyilvános konzultáció nélkül egyszerűen módosíthatja a törvényt a környezetvédelmi rendelkezések eltörlése érdekében” – mondta Lipa a projekt kapcsán.

A környék Fotó: ADNAN BECI/AFP

A környezetvédők szerint a beruházás Albánia egyik legértékesebb biodiverzitású térségét veszélyezteti. A Narta-lagúna több mint 200 madárfajnak ad otthont, köztük flamingóknak és borzas gödényeknek, és a földközi-tengeri barátfóka egyik utolsó menedékének számít.

Mint azt a tüntetésekről írt cikkünkben említettük, a nemzetközi nyilvánosságban gyakran Trump- vagy Izrael-ellenes ügyként értelmezik, a helyiek albániai elitellenes, anitkorrupciós mozgalomként hivatkoznak rá. (Guardian)