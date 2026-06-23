„Belefáradtunk a korrupcióba” – Albániában kormányellenes flamingóforradalom lett a Trump vejéhez köthető luxusüdülő elleni tiltakozásból

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Több mint három hete tartanak a nagy tüntetések Albániában egy Donald Trump családjához köthető tengerparti luxusberuházás miatt.

Jared Kushner és Ivanka Trump projektje Sazan szigetét és a Vjosa–Narta flamingókban gazdag, védett partvidékét érintené, a tiltakozás azonban mára messze túlnőtt a tervezett komplexum ügyén.

A demonstrálók szerint az egész albán politikai-gazdasági rendszerrel van baj, ami évtizedek óta ugyanazokat az oligarchikus érdekeket szolgálja ki.

„Albánia nem eladó!” Fotó: ADNAN BECI/AFP

„Sazan az egyetlen szigetünk. Egy kis paradicsom, amely különleges helyet foglal el az albánok szívében és gondolataiban. Az, hogy idejöjjön valami gazdag pár, beépítse, aztán megtagadja tőlünk a hozzáférést, bűn lenne”

– mondta a Guardiannek Ina Shkurti helyi térképész, miközben motorcsónakkal közeledett a lakatlan albán sziget partjaihoz.

A lassan egy hónapja tartó, tízezres albániai tüntetések középpontjában ez a kommunista időkben titkos katonai bázisként működő sziget, valamint a Zvërnec közelében fekvő Vjosa–Narta védett partvidéki terület áll, ahol luxusüdülőhelyeket hoznának létre. A tervek szállodákat, apartmanokat, villákat és jachtkikötőt tartalmaznak, a projektet Donald Trump vejéhez, Jared Kushnerhez köthető cégek és öböl menti befektetők finanszíroznák. A beruházás becsült értéke 1,4 milliárd euró, közel 500 milliárd forint körül mozoghat. Ivanka Trump egy korábbi interjúban azt mondta, férjével véletlenül találtak rá a helyszínre, amikor egy barátjuk hajójáról úszni indultak, majd mezítláb felgyalogoltak a sziget tetejére, ahol lenyűgözte őket a táj.

Thousands of protesters marched in Tirana to demand a change in Albania’s government and voice their opposition to the resort that Jared Kushner wants to build in a protected wetland area pic.twitter.com/hVSK6e3IPR — Reuters (@Reuters) June 21, 2026

A tiltakozások május végén kezdődtek, miután a Zvërnec falu közelében fekvő partvidéken fémből készült, pengés dróttal megerősített kerítés jelent meg. A partszakasz „védett tájként” nyilvántartott területen fekszik, ahol bizonyos építkezések ugyan lehetségesek, a demonstrálók szerint azonban a beruházás sérülékeny ökoszisztémákat veszélyeztet. Zvërnecnél már az első nagyobb tüntetésen több százan vettek részt, néhányan pedig összecsaptak az építési területet őrző biztonságiakkal.

A tiltakozások aztán egy videó nyomán szélesedtek országos üggyé, a felvételen biztonsági őrök elhurcolnak egy férfit, aki helyiekkel és környezetvédőkkel együtt tiltakozott a partszakasz lezárása ellen.

A Kushnerhez köthető Sazan Real Estate Development L.L.C. később közölte, hogy az őröket egy biztonsági cég alkalmazta, az incidens pedig „aggasztó volt”, és nem tükrözi azokat a normákat, amelyeket a projekten dolgozó felektől elvárnak.

A természet Zvërnecnél. Fotó: ADNAN BECI/AFP

Az albán kormány megpróbálta csillapítani a felháborodást, visszavonta két érintett biztonsági cég engedélyét, menesztette a helyi rendőrfőnököt és elrendelte a kerítés lebontását. A tüntetések azonban nem csitultak, sőt: Tirana központi sugárútja éjszakáról éjszakára fiatalok és idősek ezreinek karneváli hangulatú találkozóhelyévé vált, elindítva azt, amit Albániában „flamingóforradalomként” emlegetnek – utalva a védett terület gazdag madárvilágára.

Védett terület, flamingók, teknősök és barátfókák