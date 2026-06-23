„Belefáradtunk a korrupcióba” – Albániában kormányellenes flamingóforradalom lett a Trump vejéhez köthető luxusüdülő elleni tiltakozásból

„Sazan az egyetlen szigetünk. Egy kis paradicsom, amely különleges helyet foglal el az albánok szívében és gondolataiban. Az, hogy idejöjjön valami gazdag pár, beépítse, aztán megtagadja tőlünk a hozzáférést, bűn lenne”
– mondta a Guardiannek Ina Shkurti helyi térképész, miközben motorcsónakkal közeledett a lakatlan albán sziget partjaihoz.
A lassan egy hónapja tartó, tízezres albániai tüntetések középpontjában ez a kommunista időkben titkos katonai bázisként működő sziget, valamint a Zvërnec közelében fekvő Vjosa–Narta védett partvidéki terület áll, ahol luxusüdülőhelyeket hoznának létre. A tervek szállodákat, apartmanokat, villákat és jachtkikötőt tartalmaznak, a projektet Donald Trump vejéhez, Jared Kushnerhez köthető cégek és öböl menti befektetők finanszíroznák. A beruházás becsült értéke 1,4 milliárd euró, közel 500 milliárd forint körül mozoghat. Ivanka Trump egy korábbi interjúban azt mondta, férjével véletlenül találtak rá a helyszínre, amikor egy barátjuk hajójáról úszni indultak, majd mezítláb felgyalogoltak a sziget tetejére, ahol lenyűgözte őket a táj.
Thousands of protesters marched in Tirana to demand a change in Albania’s government and voice their opposition to the resort that Jared Kushner wants to build in a protected wetland area pic.twitter.com/hVSK6e3IPR— Reuters (@Reuters) June 21, 2026
A tiltakozások május végén kezdődtek, miután a Zvërnec falu közelében fekvő partvidéken fémből készült, pengés dróttal megerősített kerítés jelent meg. A partszakasz „védett tájként” nyilvántartott területen fekszik, ahol bizonyos építkezések ugyan lehetségesek, a demonstrálók szerint azonban a beruházás sérülékeny ökoszisztémákat veszélyeztet. Zvërnecnél már az első nagyobb tüntetésen több százan vettek részt, néhányan pedig összecsaptak az építési területet őrző biztonságiakkal.
A tiltakozások aztán egy videó nyomán szélesedtek országos üggyé, a felvételen biztonsági őrök elhurcolnak egy férfit, aki helyiekkel és környezetvédőkkel együtt tiltakozott a partszakasz lezárása ellen.
A Kushnerhez köthető Sazan Real Estate Development L.L.C. később közölte, hogy az őröket egy biztonsági cég alkalmazta, az incidens pedig „aggasztó volt”, és nem tükrözi azokat a normákat, amelyeket a projekten dolgozó felektől elvárnak.
Az albán kormány megpróbálta csillapítani a felháborodást, visszavonta két érintett biztonsági cég engedélyét, menesztette a helyi rendőrfőnököt és elrendelte a kerítés lebontását. A tüntetések azonban nem csitultak, sőt: Tirana központi sugárútja éjszakáról éjszakára fiatalok és idősek ezreinek karneváli hangulatú találkozóhelyévé vált, elindítva azt, amit Albániában „flamingóforradalomként” emlegetnek – utalva a védett terület gazdag madárvilágára.
Gyors fizetés és 33% kedvezmény az első hónapra.Már előfizetőnk vagy?
A környezetvédők szerint a Jared Kushnerhez köthető albániai luxusprojekt védett élőhelyeket veszélyeztet, a kormány viszont munkahelyeket és befektetéseket ígér.
„Az értelmes projekteknek össze kellene kötniük az embereket, nem megosztaniuk” – írta Jared Kushner befektetési cége a megosztó projektről.