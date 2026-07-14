Egy hónapig még biztos előzetes letartóztatásban maradnak Bús Balázsék

A Miskolci Törvényszék helybenhagyta az elsőfokú döntést, így egy hónapig biztosan letartóztatásban maradnak az NKA-botrányban érintett szereplők – írja Telex a Kecskeméti Járásbíróság szóvivőjének tájékoztatása alapján.

Bús Balázst, a Nemzeti Kulturális Alap korábbi alelnökét, Ughy Attilát, a Lechner Tudásközpont hirtelen távozó tanácsadóját, a kollégium másik két tagját, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatóját és kabinetvezetőjét június végén tartóztatták le, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével gyanúsítják őket.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A gyanú szerint ugyanis az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a törvényeket és szabályokat durván megszegve 1079 darab támogatásról döntött, 17 milliárd forintot meghaladó értékben. Ebben a cikkben mazsoláztunk a támogatott programok között.

Az NKA-féle pénzosztást miniszterként felügyelő Hankó Balázs politikailag determinált akciónak nevezte az esetet. Mármint a letartóztatásokat, nem a 17 milliárd szétosztogatását. Szerinte az NKA által támogatott kulturális programokat a törvényeknek megfelelően választották ki.