Háromméteres faággal dugították el az ingyenes egri közvécét

Ingyenesség kontra vandalizmus címmel posztolt a Facebookra Vágner Ákos, Eger fideszes polgármestere. A képekkel illusztrált bejegyzésben a politikus arra kérte a követőit, hogy mondják el, fizetőssé tennék-e a rongálók által folyamatosan célba vett ingyenes egri közvécéket.

Az önkormányzat cége két ingyenes vécét üzemeltet a városban, egyet az Érsekkertben, egyet pedig a Kőlyuki pincesornál. Előbbinél a takarítók napi szinten találkoznak bemocskolt burkolattal, néha graffitivel is. Utóbbinál csak azért nem naponta, mert állandó személyzet híján csak hetente egyszer tudják takarítani.

Vágner szerint a két vécé nagyjából évi 1 millió forintjába kerül az önkormányzati cégnek, az érsekkerti vécé 2026-os nyitásakor például 65 ezer forintot kellett fizetni a rongálások helyreállítására. Mivel a vécék javítására költött forintok hiányoznak a parkosításból vagy a területrendezésből, Vágner szerint érdemes megfontolni, hogy a vécéket fizetőssé tegyék. Így állandó személyzetet is kaphatnának.

„Amíg a társadalmi felelősségvállalás nem éri el azt a szintet, hogy vigyázzunk a közös tulajdonra, addig Eger nyilvános vécéi a városüzemeltetés/városgondozás állandóan vérző sebei maradnak.”

És hogyan néznek ki a sebek, ha véreznek? Például többméteres faágaknak adnak otthont.

Vagy narancssárga graffitivel hirdetik az egri polgárok elsőre nehezen megfejthető gondolatait.