Húga veszi ált Lindsey Graham helyét a Szenátusban

Darline Graham Nordone, Lindsey Graham amerikai szenátor húga veszi át ideiglenesen bátyja helyét a Szenátusban, miután a dél-karolinai politikus szombaton, 71 éves korában meghalt – írja a BBC.

Henry McMaster dél-karolinai kormányzó hétfőn jelentette be Nordone kinevezését, és azt mondta, az lesz a feladata, hogy folytassa bátyja munkáját. Nordone nagy megtiszteltetésnek nevezte a megbízatást, és azt mondta, szerinte testvére is ezt szerette volna. Kinevezését több politikus, köztük Donald Trump elnök is támogatta, aki szerint ezzel méltó módon tiszteleghetnek a szenátor emléke előtt. Graham mandátuma 2027 januárjában járt volna le.

Graham és húga fiatalon veszítették el a szüleiket: édesanyjuk és édesapjuk tizenöt hónap különbséggel halt meg, amikor Graham 22, Nordone pedig 13 éves volt. A lány ezután rokonokhoz költözött, de szoros kapcsolatban maradt a bátyjával, aki később jogilag is örökbe fogadta, hogy halála esetén Nordone jogosult legyen a katonai szolgálata után járó juttatásokra.

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Ahogy azt az MTI is írta, Darline Graham Nordone-nak nincs komolyabb politikai tapasztalata, de bátyja politikai pályafutása során rendszeresen megjelent mellette. Korábban egy dél-karolinai foglalkoztatás-rehabilitációs intézmény vezető tisztségviselője volt, jelenleg pedig az állam vakok és gyengénlátók ügyeiért felelős bizottságának igazgatója.

Az előzetes orvosszakértői vizsgálat szerint Graham halálát szív- és érrendszeri betegségben. A politikus 2003 óta volt szenátor, az amerikai felsőházban a költségvetési tanács elnökeként is dolgozott. Graham Donald Trump elnök közeli szövetségese, egyben Ukrajna egyik legelkötelezettebb amerikai támogatója volt. Nem sokkal a halála előtt találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és meglátogatott egy ukrán dróngyárat is. Ezután azt mondta, megállapodott a Fehér Házzal abban, hogy az amerikai kormány újabb szankciókat vezet be Oroszország ellen.

Novemberben hatodik mandátumáért indult volna a választáson, és már megszerezte a Republikánus Párt támogatását. A pótlása érdekében augusztusban gyorsított eljárásban új előválasztást tartanak Dél-Karolina államban.