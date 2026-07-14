Inkább kiugrott a mozgó vonat ablakán, mint hogy bemutassa a jegyét

Menet közben ugrott ki a vonat ablakán egy 19 éves külföldi fiatal Bagod közelében - írja a Zala megyei rendőrség a Facebook oldalán.

„Az ellenőrök az utas jegyét akarták ellenőrizni, amikor inkább a mutatvány mellett döntött. Az életveszélyes produkció vége nem taps, hanem két súlyosan sérült láb, mentő, rendőri intézkedés és kórházi ellátás lett.”

Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

Ritka, amikor erre is figyelmeztetni kell, de a történtek ezt most indokolják: a rendőrség posztjában arra is felhívta az utazóközönség figyelmét, hogy csak akkor szálljanak le a vonatról, amikor az megállt – és lehetőleg az ajtón keresztül.