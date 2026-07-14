Több ápolót is tanúként hallgattak ki az emberöléssel gyanúsított orvosnő ügyében

Legalább öt ápolót hallgattak ki tanúként abban az emberölési ügyben, aminek gyanúsítottja az Észak-budai Szent János Centrumkórház egyik korábbi orvosnője – írja a Telex.

A lap információi szerint a rendőrök azokat az ápolókat kérdezték ki, akik szolgálatban voltak azon a napon, amikor a feltételezett bűncselekmény történt. Arról a TV2 Tények számolt be először, hogy a 32 éves orvost emberölés megalapozott gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, majd letartóztatták.

A Telex szerint az eset a kórház sürgősségi osztályának úgynevezett fektető részlegén történt, az áldozat egy idős, daganatos beteg volt. A történteket a lap szerint az osztály vezetője jelentette a kórház vezetésének, így értesült róla a rendőrség.



Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az orvosnőt május közepén vették őrizetbe. Korábban több budapesti kórházban is dolgozott, köztük az Uzsoki Utcai Kórház intenzív osztályán aneszteziológusként, valamint részmunkaidőben a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban. A nyomozók állítólag azt is vizsgálják, történt-e korábbi munkahelyein olyan haláleset, aminél felmerülhetett az idegenkezűség lehetősége.

A Szent János kórház dolgozói közül sokan csak informális úton értesültek az ügyről, a tanúként kihallgatott szakdolgozók pedig nem nyilatkozhatnak. Az orvosnőről a kollégák eltérően vélekedtek: egyesek zárkózottnak, hangulatingadozónak és nehezen megközelíthetőnek írták le, míg mások pozitívan nyilatkoztak róla. A sürgősségi osztályon információk szerint csak rövid ideig dolgozott.

Az orvosnő a közösségi médiában rendszeresen írt az egészségügyi munkáról és az életvégi döntések dilemmáiról. Egy bejegyzésében arról értekezett, hogy az intenzív ellátásban eljöhet az a pont, amikor már nincs reális esély a gyógyulásra, és mérlegelni kell, hogy a további beavatkozások valóban a beteg érdekét szolgálják-e. A nyomozás jelenlegi szakaszában azonban a lap szerint nem tudni, hogy ezeknek a bejegyzéseknek van-e bármilyen közvetlen kapcsolatuk a gyanúsítottként vizsgált esettel.