Visszavonták két kórházi vezető megbízását

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebookon osztotta meg, hogy visszavonják két kórházi vezető megbízását.

Hegedűs Zsolt Fotó: Németh Dániel/444

Az egyik érintett Somogyi Aliz, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház gazdasági igazgatója. Megbízását július 13-án az Országos Kórházi Főigazgatóság július 1-jével kinevezett új főigazgatója, Tótth Árpád vonta vissza.

A másik érintett pedig Révai Róbert, a Budapesti Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet orvosigazgatója. Megbízását Szilágyi D. Örs, az irányító intézmény főigazgatója vonta vissza július 13-án. Révai helyettesítés útján főigazgatói feladatokat is ellátott, ez a megbízatása is megszűnt.