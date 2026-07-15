Egy új kutatás kiderítette, hogy a macskák még akkor is bunkók, amikor az ellenkezőjét gondoljuk róluk

ÁLLAT

Van egy tizennégy éves macskám, aki leginkább azzal szeret szórakoztatni engem, hogy különleges betegségeket talál ki magának. Ennek köszönhetően tisztában vagyok vele, hogy a macskák úgy általában iszonyú köcsögök tudnak lenni.

Ezt támasztja alá a New York Times által közölt cikk is, ami szerint tudósok most arra jutottak, hogy még a mögött sem feltétlenül önzetlen és kedves szándék áll, ha egy macska egy másik macskát nyalogat. Sőt. Az „Applied Animal Behavior Science” folyóiratban megjelent új kutatás szerint a macskáknál a másik nyalogatása, tisztogatása egyfajta finom kínzás is lehet.

Egymás kölcsönös tisztogatása más állatoknál is elterjedt szokás, megfigyelhető majmoknál, madaraknál, lovaknál, de még rovaroknál is. A tisztogatás általában azokon a részeken történik ilyenkor, amiket az állat egyedül nem ér el, például a hátán vagy a nyakán. Az állatok között ez erősíti a kötödést, szimplán kedvességből csinálják ezt egymással. Eddig azt gondoltuk, hogy még a csúcsbunkó macskákból is néha előbújik valami kedvesség, és amikor a másik macskát nyalogatják, épp a szeretetüket fejezik ki.

Morgane Van Belle, a Genti Egyetem másik macska-viselkedéskutatója és a tanulmány vezető szerzője viszont észrevett valamit a saját macskáin, Fabión és Giovannin.

Megfigyelése szerint többször „előfordult, hogy az egyik macska az ablak melletti takarón feküdt, a másik pedig odament hozzá, és elkezdte nyalogatni – de bosszantó módon”. Annyira bosszantó módon, hogy a rendesen megnyalogatott macska inkább felállt és átadta a helyét.

Fotó: Mészáros Juli/444

Van Belle és kollégái végül 53 olyan háztartást vizsgáltak meg, ahol több macska is él, a gazdáikat pedig megkérték, hogy videózzák a macskákat, ha valami hasonlót művelnek. A tudósok ezután mindenkitől véletlenszerűen kiválasztottak egy-egy beküldött videót, és megpróbálták feltárni a macskák nyalogatási viselkedésének árnyalatait.

„Az elemzésből azonnal kiderült, hogy a kölcsönös nyalogatás nem minden kontextusban jelenti ugyanazt” – mondta Van Belle. Alapvetően kétféle viselkedést láttak: az egyik szerint a macskák általában egymás testtartását utánozva aludtak összebújva, miután egymás fejét, nyakát vagy fülét nyalták – itt egyértelműen baráti gesztus volt a másik tisztogatása.

A videók egy részén azonban egyértelműen erőszakos viselkedésre utaló nyalogatásokat lehetett látni, és kiderült, hogy itt a nyalogatás után gyakran valami konfliktus következett. A megnyalogatott macska egyértelműen stresszes volt, minden mozdulata arra utalt, hogy bosszantja a másik macska viselkedése.

Így arra jutottak, hogy a macskáknál egymás nyalogatása nemcsak a társas kötődéshez, hanem a társas feszültséghez is hozzájárul. Vagyis ha jól értem, a macskák gyakorlatilag megtalálták a módját, hogyan tudják passzív-agresszív módon, feltűnés nélkül piszkálni és bosszantani a másikat.

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