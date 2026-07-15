Lebontják az 1908 óta álló határkerítést Spanyolország és Gibraltár között

Szerdán megszűnt a határellenőrzés Spanyolország és a brit fennhatóság alá tartozó Gibraltár között, miután kedd éjfélkor életbe lépett egy több mint négy évig tárgyalt nemzetközi megállapodás. Az Egyesült Királyság, Spanyolország, Gibraltár és az Európai Unió azután kezdett tárgyalni, hogy a britek kiléptek a közösségből.

A megállapodásnak köszönhetően a határon megszűnik a vámellenőrzés, és elbontják az 1908 óta álló határkerítést is. Gibraltár de facto a schengeni övezet részévé válik, a szükséges ellenőrzéseket Spanyolország végzi majd a gibraltári repülőtéren és kikötőben.

Bontják a gibraltári határkerítést Fotó: JORGE GUERRERO/AFP

Gibraltár az 1713-as utrechti békeszerződés óta az Egyesült Királyság része. Területén 40 ezer ember él, gazdasága pedig nagyban támaszkodik a Spanyolországból naponta ingázó 15 ezer munkásra. Az eddigi határellenőrzési rendszer miatt gyakoriak voltak a hosszú sorok a határon.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök történelminek nevezte a határkerítés lebontását. Azt mondta, a megállapodás új szakaszt nyit Spanyolország és az Egyesült Királyság kapcsolatában.

Fabian Picardo gibraltári miniszterelnök szintén dicsérte a megállapodást. A politikus azt mondta, a brit szuverenitásuk és alkotmányjogi védelmük feladása nélkül tudtak megállapodni. (via The Guardian)