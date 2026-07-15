Megemelte a kormány a Mol egyik különadóját

Keddi döntésével a parlament elfogadta azt a törvénymódosító javaslatot, amely értelmében sávossá tették és 2027-ig meghosszabbították a Molt érintő, az orosz és a Nyugatról importált kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extraprofitadót. A változtatás már augusztustól életbe lép, így

a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet adókulcsa 50 százalék lesz,

az 5 amerikai dollár feletti árkülönbözeté pedig továbbra is marad a jelenlegi 95 százalékos közteher.

A módosítás indoka, hogy a különadó alapját jelentő árkülönbség ez év eleje óta rendkívül hektikusan mozog. A geopolitikai feszültségek, a közel-keleti konfliktusok miatt kialakult hiány hatására az orosz olaj ára is hirtelen megemelkedett, majd a térségben uralkodó logisztikai feszültségek enyhülése eredményeképpen csökkenő tendenciát mutat.

A Pénzügyminisztérium előzetes hatásvizsgálata úgy számolt, hogy az intézkedés idén 6,25 milliárd forint, jövőre pedig 15 milliárd forint pluszbevételt jelent a költségvetésnek.

A Portfolió a cikkében megjegyzi: az adó már eddig is érdemi terhet jelentett a Mol számára. 2025-ben 84 millió dollár (jelenlegi árfolyamon 26,3 milliárd forint) adót számolt el a Brent és az Ural közötti árkülönbségre.

Mindez azonban nemcsak adózási szempontból érdekes, hanem stratégiai kérdésként is értelmezhető a lap szerint. A sávossá tett különadó ugyanis tovább csökkenti azt az előnyt, amit a Mol az orosz eredetű nyersolaj Brenthez viszonyított kedvezőbb árán realizálhat. „Minél kisebb része marad meg ennek az árelőnynek a vállalatnál, annál erősebbé válhat a pénzügyi ösztönző arra, hogy a Mol tovább diverzifikálja a beszerzéseit, és folyamatosan mérsékelje az orosz forrásokra való támaszkodást”, írják.