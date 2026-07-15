Mesterséges intelligenciával próbálták átverni a NAV-ot

Mesterséges intelligenciával, szerkesztőprogrammal manipulált fotókkal akarta kijátszani a NAV-ot egy vállalkozó, hogy visszakapja adószámát – közölte a NAV, egyben azt is, hogy nem jártak túl az eszükön, az ellenőrök ugyanis ismerték a képek helyszínét, „és fenntartással fogadták a hirtelen megváltozott valóságot”.

Ahogy írják, akár büntetőjogi következménye is lehet a trükközésnek, ami azután történt, hogy a NAV törölte egy borsodi kisvállalkozás adószámát, mert a bejelentett székhely nem felelt meg az előírásoknak: az ingatlan állapota nem volt alkalmas gazdasági tevékenységre, és a cégtábla, meg a postaláda is hiányzott.

A vállalkozó végül fotókkal próbálta igazolni, hogy székhelye megfelel a működéshez, és adószáma visszaállítását kérte. De gyorsan kiderült, hogy a képeket mesterséges intelligenciával módosította, és egy újabb helyszíni ellenőrzés is igazolta, hogy a felvételeket valóban meghamisították.

A vállalkozó az adószámát természetesen nem kapta vissza, ráadásul még a büntetőjogi következmények lehetősége is felmerült a hatóságok megtévesztése miatt. Fotókat sajnos nem csatoltak.